Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","shortLead":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","id":"20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aec3245-3d66-4106-a9d3-d462551bfd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","timestamp":"2020. június. 14. 08:39","title":"Kivonultak a rendőrök az utakra, 131 autós bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több népszerű TikTok-videós is arra panaszkodott, hogy az általuk készített tartalmakat valaki elkezdte feltölteni a Zynnbe. A Google már lépett, az Apple egyelőre vizsgálódik.","shortLead":"Több népszerű TikTok-videós is arra panaszkodott, hogy az általuk készített tartalmakat valaki elkezdte feltölteni...","id":"20200613_google_play_aruhaz_zynn_alkalmazas_letoltes_torles_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7702a0-17cf-4ab4-90b9-35ae66f7ba43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_google_play_aruhaz_zynn_alkalmazas_letoltes_torles_tiktok","timestamp":"2020. június. 13. 09:03","title":"Törölték a Play áruházból a TikTok-riválist, mert nagyüzemben folyt a lopkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt: kannabiszültetvény, szárított kannabisz, hasis, készpénz, drága biciklik, és egy rakás pénz.","shortLead":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. A férfi budafoki házában minden volt...","id":"20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57457b-8a68-485d-8b26-49054783ba65","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Video_150_millionyi_drogot_es_kannabiszultetvenyt_talaltak_a_budafoki_dilernel","timestamp":"2020. június. 13. 09:17","title":"Videó: 150 milliónyi drogot és egy kisebb kannabiszerdőt találtak a budafoki dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház, amely többek között Jézus Krisztus követésének példázatait, valamint a magyar történelem sorsfordító pillanatait dolgozná fel.



","shortLead":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi...","id":"20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9fce-52a2-4ca5-8cab-0730a58d0a8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Kereszténységet népszerűsítő vándorszínház turnézik majd a vidéki iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","shortLead":"A miniszter szerint két hónap alatt behozzák a lemaradást. ","id":"20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666c5ca7-2ce6-48c2-b23f-8fbba9348043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc07ee0-8717-480d-bd82-8ee640db2d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Kasler_Hetfotol_helyreall_az_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. június. 12. 12:33","title":"Kásler: Hétfőtől helyreáll az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27def9-297b-4ac8-829d-74fb1123790f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]