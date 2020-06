Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már a név is megvan: Trump-magaslat.","shortLead":"Már a név is megvan: Trump-magaslat.","id":"20200615_golan_fennsik_izrael_donald_trump_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4c66f-269e-4745-98a6-b3e1ebf384e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_golan_fennsik_izrael_donald_trump_falu","timestamp":"2020. június. 15. 05:21","title":"Elkezdik építeni a Trumpról elnevezett falut a Golán-fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz nemzeti érdeket szolgálva\" érjék el a visegrádi országok együttműködését Róma európai uniós megsegítésében - jelentette az olasz sajtó vasárnap.","shortLead":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz...","id":"20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6540c82-c943-41b6-a10c-dbd7baf7fd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 11:38","title":"A visegrádi négyek miatt áll a bál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Susant Szing Radzsput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","shortLead":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","id":"20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29e7636-70ca-4c89-97ae-d522b07d4efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","timestamp":"2020. június. 13. 19:12","title":"Bringást videóztak az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","shortLead":"Még Budapest főépítésze is az Indextől értesült a budai panorámát módosító építkezésről. ","id":"20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2e53b-d522-4056-96ed-352976d2dd9d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_budavari_panorama_hilton_budapest_tetobar","timestamp":"2020. június. 15. 10:01","title":"Csendben felhúztak egy bárt a budavári Hilton tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Papp László Arénánál is nagyobb építmény gigászi összegbe kerül.","shortLead":"A Papp László Arénánál is nagyobb építmény gigászi összegbe kerül.","id":"20200615_sportcsarnok_nepliget_market_zrt_garancsi_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f992f2-1cc9-4637-85ce-7b303d501403","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_sportcsarnok_nepliget_market_zrt_garancsi_istvan","timestamp":"2020. június. 15. 07:35","title":"Nincs látványterv, de már épül az új sportcsarnok a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]