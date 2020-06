Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland intenzív osztályokat.","shortLead":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland...","id":"20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c065558d-da6e-42d8-a199-358517ac7f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 20:45","title":"Négyezer sózott heringgel mondott köszönetet egy német kórháznak Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","shortLead":"Hárommal nőtt az aktív esetek száma az egy nappal korábbihoz képest.","id":"20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e77012db-aa53-49aa-910f-6ea96eafadcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99877369-797b-4fac-a87b-2d415aa64036","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_koronavirus_szamok_jarvany_covid","timestamp":"2020. június. 15. 08:30","title":"Egyetlen új áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt használhat majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert Jon Prosser szerint már elkészült a készülék prototípusa, ami két különálló kijelzőt...","id":"20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d895f13-585e-4fba-85b0-da0e74a6ff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010809f-13b9-4ac8-b2c0-50c74347bcc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_apple_osszecsukhato_iphone_mobil","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Nagyon nem olyan lehet az összecsukható iPhone, mint amire számítanak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a világból eltűnjön a koronavírus – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Kemenesi Gábor virológus. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa – aki a Koronavírus Kutató Akciócsoportnak is tagja – a járványügyi védekezésről úgy fogalmazott: most füstöl az avar, de ha lazul a figyelem, leéghet az erdő. Ezért bármilyen nehéz, most nem javasolja a horvátországi nyaralást. ","shortLead":"Vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a világból eltűnjön a koronavírus – mondta a hvg.hu-nak adott...","id":"20200615_Kemenesi_Gabor_virologus_interju_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ca0d42-c6f1-49c5-bea5-3ffcd9dfa3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Kemenesi_Gabor_virologus_interju_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 12:25","title":"Kemenesi Gábor virológus: Ne most menjünk Horvátországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reggel 9 és 12 óra közötti korlátozás már nem szolgálja az eredeti célját.\r

","shortLead":"A reggel 9 és 12 óra közötti korlátozás már nem szolgálja az eredeti célját.\r

","id":"20200616_nyugdijas_idosav_kontraproduktiv_felesleges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00569d-7fed-480d-936d-deee9802db5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_nyugdijas_idosav_kontraproduktiv_felesleges","timestamp":"2020. június. 16. 06:19","title":"Feszültséget okoz és felesleges a délelőtti idősáv a nyugdíjas szervezetek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5849c4b4-e3ae-4827-8197-bed7f5b67293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A műszerfal közepéig vízben álló autónál értékétől függően olyan magasak lehetnek a javítási költségek hogy a biztosítók és a márkaszervizek akár gazdasági totálkárosnak minősíthetik a járművet.\r

","shortLead":"A műszerfal közepéig vízben álló autónál értékétől függően olyan magasak lehetnek a javítási költségek...","id":"20200616_elovigyazatlanul_hajt_mely_tocsaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5849c4b4-e3ae-4827-8197-bed7f5b67293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca77fd5-82d3-4436-8bd9-53ff52d9ed1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_elovigyazatlanul_hajt_mely_tocsaba","timestamp":"2020. június. 16. 12:13","title":"Sokszázezres kárral is számolhat, aki elővigyázatlanul hajt mély tócsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","shortLead":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","id":"20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092eb899-bda8-489d-99f6-3bf604cc4c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","timestamp":"2020. június. 15. 15:26","title":"George Floyd hatéves lánya részvényes lett a Disney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]