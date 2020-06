Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","shortLead":"A középkor egyik legnagyobb matematikusa, Fibonacci az egyik összekötő kapocs a két művész között.\r

","id":"202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8978e8a9-44c3-4a6e-937a-88d013ed052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc776829-61d6-4453-84aa-4ef3485b7b6f","keywords":null,"link":"/360/202024_tarlat__muveszet_es_tudomany_lantos_ferenc_es_botos_peter","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Művészetről és tudományról szól Lantos Ferenc és Botos Péter kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be globális üzletekbe.","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be...","id":"20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932e0ccc-24bf-4ddd-bb2f-f2123b8d4eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","timestamp":"2020. június. 17. 15:28","title":"Az oroszok még tovább terjeszkedhetnek a magyar vasútiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két győrsági és egy vámosszabadi labdarúgót kellett kórházba vinni, még aznap kiengedték őket.","shortLead":"Két győrsági és egy vámosszabadi labdarúgót kellett kórházba vinni, még aznap kiengedték őket.","id":"20200616_zuhanyzas_villamcsapas_aramutes_gyorsag_focistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f668dacf-0cf3-41a1-9574-91bcca216c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_zuhanyzas_villamcsapas_aramutes_gyorsag_focistak","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Zuhanyzás közben ért villámcsapás három focistát Győrságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","shortLead":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","id":"20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6760c-772f-43dd-8c64-39a7b787b47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","timestamp":"2020. június. 16. 20:30","title":"20 indiai katona halt meg a kínaiakkal történt kasmíri összetűzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap helyett 45 napon belül válaszolhassanak, ha a válaszadás veszélyezteti a vészhelyzettel kapcsolatos feladataik ellátását. Az általunk megkeresettek közül egyedül a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élt ezzel a jogával. A Transparency Internationaltől megtudtuk, nekik az MLSZ toldotta meg a határidőt a vészhelyzetre hivatkozva. ","shortLead":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap...","id":"20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88caf479-c847-42e5-ae32-e336bfc98583","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]