[{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint hatvanan haltak meg egy nap alatt az országban.\r

","shortLead":"Több mint hatvanan haltak meg egy nap alatt az országban.\r

","id":"20200617_Irak_koronavirus_napi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3307647d-1578-4590-8e2b-fbdc483f7646","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Irak_koronavirus_napi_rekord","timestamp":"2020. június. 17. 18:54","title":"Irakban is csúcson a koronavírus, napi rekordot döntött a bizonyítottan fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a92706-c12a-48a1-82ce-21cfad39be20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csúfos állapotban levő lakóházak, üresen álló szállodák, felállványozott műemlékek várják a főváros világörökségi területein, hogy régi pompájukban fogadják a külföldi turistákat, ha véget ér a járvány. Budapest 7+1 ismert épületének hányattatott sorsát idéztük fel.","shortLead":"Csúfos állapotban levő lakóházak, üresen álló szállodák, felállványozott műemlékek várják a főváros világörökségi...","id":"20200618_felkesz_felujitasok_budapest_vilagorokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a92706-c12a-48a1-82ce-21cfad39be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143bff68-7aa8-4bd0-b0fc-f24b3cc8ce11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_felkesz_felujitasok_budapest_vilagorokseg","timestamp":"2020. június. 18. 13:55","title":"Budapest szégyenfoltjai: így állnak most a leghíresebb soha véget nem érő felújítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c7557-14e7-4688-b461-d6a93fed65ef","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"A héten elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó sztorijai medencén belüli és kívüli trükkjeiről, szerencsejáték-függőségéről, Puskás Öcsiről és Orbán Viktorról. A HVG 2008 novemberében készített portréinterjút Kárpáti Györggyel, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A héten elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó sztorijai medencén belüli és kívüli trükkjeiről...","id":"200845_Karpati_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811c7557-14e7-4688-b461-d6a93fed65ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3edda25-4c39-4f02-ba26-f0b671cb0625","keywords":null,"link":"/360/200845_Karpati_Gyorgy","timestamp":"2020. június. 18. 14:30","title":"Kárpáti György: A Fradi megmentéséhez szakértő kell, de legalább egy Torgyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","shortLead":"A csütörtöki viharban Békés megyében fotóztak le egy jókora tubát.","id":"20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627ad235-3cf6-46d4-9ded-06a08eb5668c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95513a8f-6b5a-433a-a093-7f1032cf9a64","keywords":null,"link":"/elet/20200618_sarkad_felhotolcser_tuba","timestamp":"2020. június. 18. 16:21","title":"Sarkadon egy felhőtölcsér kis híján a földig ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap helyett 45 napon belül válaszolhassanak, ha a válaszadás veszélyezteti a vészhelyzettel kapcsolatos feladataik ellátását. Az általunk megkeresettek közül egyedül a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élt ezzel a jogával. A Transparency Internationaltől megtudtuk, nekik az MLSZ toldotta meg a határidőt a vészhelyzetre hivatkozva. ","shortLead":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap...","id":"20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88caf479-c847-42e5-ae32-e336bfc98583","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen más volt a helyzet. A francia–német páros azonban olyan javaslatokkal állt elő, melyek biztosíthatják a válságkezelést. \"Az idő sürget\" – hangsúlyozza Bruno LeMaire. Pénteken tanácskoznak az uniós vezetők a 750 milliárd eurós alapról.","shortLead":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen...","id":"20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11855c54-9a0b-4d95-8f22-f4da87b09000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"\"Európa egy hajszállal kerülte el a katasztrófát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","id":"20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd55ce-da4c-4f49-ad1d-7cdb27421e96","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","timestamp":"2020. június. 17. 18:47","title":"Meghalt Kárpáti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]