[{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e1ca76-0b8a-4075-98c4-e88a7073c793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség már tavaly ősszel megszüntette a nyomozást az ügyben, amelyben az akkor még csak polgármesterjelölt Pikó András kampánystábját választás rendje elleni bűncselekménnyel gyanúsították.","shortLead":"A rendőrség már tavaly ősszel megszüntette a nyomozást az ügyben, amelyben az akkor még csak polgármesterjelölt Pikó...","id":"20200619_piko_amdras_valasztasi_kampany_valasztasi_csalas_naih_peterfalvi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e1ca76-0b8a-4075-98c4-e88a7073c793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9182dc50-5317-4bf6-b473-100989d7cc94","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_piko_amdras_valasztasi_kampany_valasztasi_csalas_naih_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. június. 19. 12:47","title":"Péterfalviék szerint sem követett el választási csalást Pikó András csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették, de sok az új fertőzött a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában is.","shortLead":"Csütörtökön rekordszámú, 150 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A legtöbb esetet az Amerikai kontinensről jelentették...","id":"20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca10303-0252-40b6-8585-5b58910bbcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_koronavirus_WHO_uj_fertozottekGyorsulo_utemben_terjed_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 19. 18:51","title":"WHO: Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek közelébe engednének az orvosok. Nem gyógyszert adagol, sebet varr.","shortLead":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek...","id":"20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff393f2-e4a8-4e6c-ad02-91d684fbb499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","timestamp":"2020. június. 19. 11:03","title":"Megnézett 78 műtétet videón, úgy tanult meg sebet összevarrni egy kórházi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van középút.","shortLead":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van...","id":"202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6c41-5603-4fde-980a-ddedf2213d09","keywords":null,"link":"/360/202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","timestamp":"2020. június. 20. 16:00","title":"Mentsétek meg a betonszörnyeket! - Veszélyben a brutalista épületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4145889-6d5f-46f1-8f46-ebf5c956570d","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 20. 08:37","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, öttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megkegyelmezett a platánnak a beruházó.","shortLead":"Megkegyelmezett a platánnak a beruházó.","id":"20200619_platan_margit_korut_orsi_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f4a4e-2825-434f-8328-8042538daf09","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_platan_margit_korut_orsi_gergely","timestamp":"2020. június. 19. 21:30","title":"Parkolót adott cserébe, így mentett meg egy kivágásra váró fát a II. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","shortLead":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","id":"20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dd7e94-5f40-4891-ac38-5b98873bcf7c","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","timestamp":"2020. június. 19. 13:50","title":"Rasszista tradíciót idéz a Colgate fogkrémjének csomagolása, felülvizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]