[{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e65d6-5740-429a-b9a1-e2afbf259a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kissrác nem adott különösebb magyarázatot arra, hogy miért kapaszkodott fel a tetőre.","shortLead":"A kissrác nem adott különösebb magyarázatot arra, hogy miért kapaszkodott fel a tetőre.","id":"20200619_teto_gyerek_tuzolto_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93e65d6-5740-429a-b9a1-e2afbf259a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7777b0-10e8-4ec7-8d24-b7773442530e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_teto_gyerek_tuzolto_mentes","timestamp":"2020. június. 19. 11:47","title":"Fotó: A háztető csúcsára mászó 4 éves gyerekhez riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek.","shortLead":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről...","id":"20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96556fd4-fb8b-40c1-8572-184f47c3a8f3","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","timestamp":"2020. június. 19. 10:54","title":"Fotók kerültek elő a lopott Van Gogh-festményről, valószínűleg így keresnek vevőt a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b309175f-f24d-4c70-8078-f4603da85419","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vissza nem térítendő támogatások után csaknem egymilliárd forint hitelt is kapott, hogy kilábaljon a járvány okozta válságból.","shortLead":"A vissza nem térítendő támogatások után csaknem egymilliárd forint hitelt is kapott, hogy kilábaljon a járvány okozta...","id":"202025_hotel_palatinus_zaporoznak_amilliardok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b309175f-f24d-4c70-8078-f4603da85419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6adc95-0504-40f3-a3f7-b8ad2dd0c24a","keywords":null,"link":"/360/202025_hotel_palatinus_zaporoznak_amilliardok","timestamp":"2020. június. 19. 12:00","title":"Csak úgy záporoznak a milliárdok Tiborcz István pécsi barátjára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202025_cegvari_vitezek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f928981-2605-42f8-acb3-3642001566b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fa0955-2c94-4fb5-ac66-9b3ddc96c87f","keywords":null,"link":"/itthon/202025_cegvari_vitezek","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"Gergely Márton: Cégvári vitézek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen más volt a helyzet. A francia–német páros azonban olyan javaslatokkal állt elő, melyek biztosíthatják a válságkezelést. \"Az idő sürget\" – hangsúlyozza Bruno LeMaire. Pénteken tanácskoznak az uniós vezetők a 750 milliárd eurós alapról.","shortLead":"Ma már optimista Franciaország pénzügyminisztere, aki a Der Spiegelnek úgy nyilatkozott, hogy áprilisban még egészen...","id":"20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a62674-d0f9-41af-9366-1411e8363d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11855c54-9a0b-4d95-8f22-f4da87b09000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Europa_egy_hajszallal_kerulte_el_a_katasztrofat","timestamp":"2020. június. 18. 16:20","title":"\"Európa egy hajszállal kerülte el a katasztrófát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vádat emeltek Németországban gyilkosság miatt egy férfi ellen, aki az orosz titkosszolgálat megrendelésére lőhetett agyon egy grúz férfit. Az orosz nagykövetet bekérették az ügy miatt.","shortLead":"Vádat emeltek Németországban gyilkosság miatt egy férfi ellen, aki az orosz titkosszolgálat megrendelésére lőhetett...","id":"20200618_oroszorszag_gruz_ferfi_gyilkossag_berlin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018759a6-d54f-428d-b929-00e37aa75c9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_oroszorszag_gruz_ferfi_gyilkossag_berlin","timestamp":"2020. június. 18. 17:53","title":"Német ügyészség: Oroszország rendelte meg egy grúz férfi berlini meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]