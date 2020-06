Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","shortLead":"Csütörtöktől nyílnak meg a lelátók.","id":"20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1de3fa-3b9c-4cc1-af1c-a351d6bd8265","keywords":null,"link":"/elet/20200618_MLSZ_Ismet_szabadon_latogathatok_a_magyar_bajnokik","timestamp":"2020. június. 18. 14:12","title":"MLSZ: Ismét szabadon látogathatók a magyar bajnokik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki a Frissdiplomás Kft. friss felméréséből. A HVG Állásbörze társszervezője azt vizsgálta, milyen változásokat hozott a járványidőszak a fiatalok karrierterveiben, hol keresnek állást, minimálisan mekkora fizetésért helyezkednének el máshol, és mi a fontos számukra az álláspályázatoknál. ","shortLead":"A fiatal munkavállalók 73 százaléka állást váltana, és a többség ezt az utóbbi egy-két hónapban döntötte el – derül ki...","id":"20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95709f9b-2050-4eaa-9162-b55f3050e33a","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_Negybol_harom_fiatal_uj_munkahelyet_keres","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"Négyből három fiatal új munkahelyet keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3e9d7a-e682-4ca7-b3fc-1d8ffe522085","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telenor új, hordozható routerrel használható Hipernet Home+ Relax havidíja a használatnak megfelelően változik, így hűségszerződés és készülékvásárlás esetén az ügyfél csak akkor fizet, amikor használja azt. Az ajánlatban két tarifa elérhető, 50 vagy 100 GB-os adatkerettel.","shortLead":"A Telenor új, hordozható routerrel használható Hipernet Home+ Relax havidíja a használatnak megfelelően változik...","id":"20200619_telenor_hipernet_home_plusz_relax_mobilinternet_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3e9d7a-e682-4ca7-b3fc-1d8ffe522085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c70a4a-e62f-4100-901c-88752c3d2b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_telenor_hipernet_home_plusz_relax_mobilinternet_csomag","timestamp":"2020. június. 19. 12:03","title":"Szokatlan mobilnetes tarifával állt elő a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél gyorsabban át kellene állnunk a passzívházakra. De mitől is passzív egy ház, mennyivel drágább, és miért ad okot az aggodalomra, ha az olcsó passzívházas technológiájával Kína megpróbálja átrendezni a piacot? Szekér László építészt kérdeztük, aki kifejtette elméletét a zöld városokról is. ","shortLead":"Épületeinkkel jobban szennyezzük a levegőt, mint azzal, hogy közlekedünk. A fenntartható jövő érdekében tehát minél...","id":"20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260c7964-d560-4d5c-a9f5-5492e16d1d93","keywords":null,"link":"/elet/20200618_A_varosligeti_faknak_legyen_egy_eszmei_erteke_100_millio_forint","timestamp":"2020. június. 18. 20:00","title":"„Ha valaki kivág egy fát, akkor fizesse is meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősz a nyárban.","shortLead":"Ősz a nyárban.","id":"20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2883ccbe-ce37-44c8-b008-ed1eb31c6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63356533-a891-4449-bd76-6b9e01efa3c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Esos_szeles_hetvege_var_rank","timestamp":"2020. június. 20. 07:50","title":"Esős, szeles hétvége vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint 2019-ben. A beruházásokat a rozsdaövezetek áfa-kedvezménye indíthatja újra.","shortLead":"Ugyanannyi projekt van a piacon a megyei jogú városokban, miközben harmadával kevesebb fejlesztés indult idén, mint...","id":"20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefa9ed7-43c8-40f9-bfca-50428d833557","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_ujlakaspiac_orszagszerte","timestamp":"2020. június. 18. 13:45","title":"Talpon maradt, de alaposan átrendeződik a vidéki városok újlakás-piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfd7add-8d0c-4b19-9fd4-0984ae48d6cf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nem bizalomkeltő\", amilyen sürgősséggel és egyeztetés nélkül készül a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítására a kormány – mondta a HVG Teraszon Máté Gábor. A Kossuth- és Jászai-díjas színész-rendező szerint attól tartanak, hogy egy politikai alapon kiválasztott kuratórium áll fel, aminek semmi köze az intézmény eddigi szellemiségéhez. Ha minden veszni látszik, komolyabb tiltakozásra is készek – véli Máté.","shortLead":"\"Nem bizalomkeltő\", amilyen sürgősséggel és egyeztetés nélkül készül a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítására...","id":"20200619_hvg_terasz_Mate_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cfd7add-8d0c-4b19-9fd4-0984ae48d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237db0c2-b00c-4b83-9bd2-cb16b2cb4a76","keywords":null,"link":"/360/20200619_hvg_terasz_Mate_Gabor","timestamp":"2020. június. 19. 13:05","title":"\"Ha ezeket a neveket lesöprik, az önmagáért beszél majd\" – Máté Gábor a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját. ","shortLead":"Megidézzük a régi-dicső Angliát, sörözünk egy cseh kisváros menzeli kocsmájában és egy szimfóniamaratonnal ünnepeljük...","id":"202025_hazi_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c31f292-941c-4f7a-8751-4ec2c65a6e1c","keywords":null,"link":"/360/202025_hazi_palya","timestamp":"2020. június. 19. 14:00","title":"„Csavargó vagy barátom, Beethoven nem így néz ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]