[{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","shortLead":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","id":"20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df680bc3-08e1-4e6d-81ed-16a73a303bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","timestamp":"2020. június. 20. 11:54","title":"Közel 1 milliárd forintot ad a kormány az erdélyi Iskola Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. A meteorológia további heves esőket jósol.\r

\r

","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","shortLead":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","id":"20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343cbc2-ef69-414e-9e01-d5427bb9b6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","timestamp":"2020. június. 20. 19:29","title":"Orbán: Bőgjenek hát a motorok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335b103-cc6c-4689-bc77-7e24860c98db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a 639 lóerős alapteljesítményt túl kevésnek találják.\r

","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a 639 lóerős alapteljesítményt túl kevésnek találják.\r

","id":"20200619_800_loeros_lett_a_mercedes_amg_gt_4_ajtos_csaladi_sportautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335b103-cc6c-4689-bc77-7e24860c98db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6f3951-2a45-4733-8f60-dbeefb644272","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_800_loeros_lett_a_mercedes_amg_gt_4_ajtos_csaladi_sportautoja","timestamp":"2020. június. 19. 11:21","title":"800 lóerős lett a Mercedes 4 ajtós családi sportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerte tettét.","shortLead":"Beismerte tettét.","id":"20200620_Egy_19_eves_ferfit_orizetbe_vettek_a_fuzesabonyi_gyilkossag_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cd4b2-39de-4c39-b799-7e646ef35764","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Egy_19_eves_ferfit_orizetbe_vettek_a_fuzesabonyi_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2020. június. 20. 08:00","title":"Egy 19 éves férfit őrizetbe vettek a füzesabonyi gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek közelébe engednének az orvosok. Nem gyógyszert adagol, sebet varr.","shortLead":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek...","id":"20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff393f2-e4a8-4e6c-ad02-91d684fbb499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","timestamp":"2020. június. 19. 11:03","title":"Megnézett 78 műtétet videón, úgy tanult meg sebet összevarrni egy kórházi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","shortLead":"A szél árnyékának szerzőjét Cervantes után a második legolvasottabb spanyol írónak tartották. ","id":"20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=957e25b0-370c-4fae-9103-286252c65980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f164dbda-a43b-449a-b856-c2387157f68c","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Meghalt_Carlos_Ruiz_Zafon","timestamp":"2020. június. 19. 13:29","title":"Meghalt Carlos Ruiz Zafón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","shortLead":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","id":"20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec321d8f-c6d3-46a3-ae17-f2b6cff95164","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","timestamp":"2020. június. 20. 11:37","title":"Egy kormányhivatal kezében a döntés, amivel engedélyezheti a munkáltató számára a két éves munkaidőkeret elrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]