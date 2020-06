Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az MSZP videójában szereplő, magát mentőnek nevező nő a kihallgatása után panaszt tett, szerinte nem követett el jogsértést. Panaszt tett a gyanúsítás miatt N. Athina az ügyészségnél Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség. Gyűlöletbeszéd, de nem uszítás a román államfő magyarozása A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X. Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5 Különleges óvintézkedéseket vezetnek be a tenisztorna szervezői. Lesz US Open, de nézők nélkül Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. Szijjártó: "10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából" A Fidesz EP-képviselője szerint a mai szobordöntők úgy viselkednek, mint korábban a kommunisták. A Magyarország elleni uniós bírálatokra reagálva pedig azt mondta, elfogadhatóvá vált Európában, hogy egy nemzettel vagy egy kormánnyal előítéletesen lehet viselkedni. Deutsch Tamás: A rasszizmus határát súrolták az uniós bírálatok Csak az online kereskedelemnek köszönhető, hogy a könyves szakmának nem lett „kampó". Az e-könyvek iránt azonban a járvány alatt sem sokat nőtt a kereslet. Nem az e-könyvek, az internet mentette meg a könyvkiadást A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg