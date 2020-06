Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Átminősítené a turulszobrot a fideszes vezetésű XII. kerület
Közben pedig új második világháborús emlékművet is állítana. A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad. Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig közölte az uniós parlament pénteken. A póttanárságért is jár az elismerés.