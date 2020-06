Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","shortLead":"A szerb teniszező versenyén részt vevő játékosok közül ketten is megfertőződtek.","id":"20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed74701-9f91-4a7e-9277-66236f66f0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95df066-e568-425d-af4c-fedc4428ff00","keywords":null,"link":"/sport/20200622_Novak_Djokovicnak_nincs_szerencseje_a_koronavirussal","timestamp":"2020. június. 22. 11:42","title":"Novak Djokovicnak nincs szerencséje a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0de304-aa23-41ab-9623-bf1d0b647770","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség előtt felszólalók között volt félig magyar, félig kínai lány, Magyarországon családot alapító fekete nő, de azerbajdzsáni fiatal is.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai nagykövetség előtt felszólalók között volt félig magyar, félig kínai lány, Magyarországon családot alapító...","id":"20200620_Budapesten_is_tuntettek_a_rasszizmus_ellen_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc0de304-aa23-41ab-9623-bf1d0b647770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d5899-95df-4c22-93ea-2d41b98c08a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Budapesten_is_tuntettek_a_rasszizmus_ellen_fotok","timestamp":"2020. június. 20. 19:57","title":"Budapesten is tüntettek a rasszizmus ellen (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halott azonban nincs. ","shortLead":"Újabb halott azonban nincs. ","id":"20200621_Koronavirus_nyolccal_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae8897d-18d2-4400-b805-80d7117eaa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Koronavirus_nyolccal_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 21. 09:09","title":"Koronavírus: nyolccal nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","shortLead":"A jövő heti előrejelzés szerint hideget, meleget is kapunk bőven, jégesőtől a 30 fokig bármi megtörténhet.","id":"20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31baf77-2aa2-4bc8-b147-359143053bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_jovo_heti_idojaras_elorejelzes_meteorologiai_omsz","timestamp":"2020. június. 21. 14:13","title":"Felhőszakadással indul a jövő hét - és strandidővel ér véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy holttestet találtak, azt egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg. ","shortLead":"Eddig egy holttestet találtak, azt egyelőre nem tudni, hányan sérültek meg. ","id":"20200621_Hatalmas_gazrobbanas_tortent_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b177d-017b-49eb-9244-fa512fd82e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Hatalmas_gazrobbanas_tortent_Kijevben","timestamp":"2020. június. 21. 11:53","title":"Hatalmas gázrobbanás történt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék a szélsőjobboldali mozgalmakhoz és önkényuralmakhoz köthető szimbólumokat. ","shortLead":"Egy új applikáció az újságírók munkáját segíti azzal, hogy akár tüntetéseken minél gyorsabban felismerjék...","id":"20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa841de4-1c16-4161-8934-42961859e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68eea2-bbf4-4399-803a-999808160d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Mesterseges_intelligencia_ismeri_fel_a_szelsoseges_politikai_jelkepeket","timestamp":"2020. június. 21. 13:49","title":"Mesterséges intelligencia ismeri fel a szélsőséges politikai jelképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]