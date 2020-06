Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg az ország lakóit.","shortLead":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg...","id":"20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe46bd-f361-4696-888d-91f559122fb5","keywords":null,"link":"/360/20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","timestamp":"2020. június. 16. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Itt sem veszik túl komolyan a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság szerint még csak ki sem szivárogtak a veszélybe került adatok.","shortLead":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság...","id":"20200616_digi_birsag_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960ca007-1f51-4468-89a9-51a772a9f159","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_digi_birsag_fellebbezes","timestamp":"2020. június. 16. 17:00","title":"Perre megy a DIGI, nem kérnek a rekord összegű bírságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","shortLead":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","id":"20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d671e-908e-41a6-b092-72bb5c40bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 17. 13:40","title":"Már majdnem annyit ér a román nettó átlagbér, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok 20-25 százalékát törölhették. A táborszervezők szabadtéri programokkal, fertőtlenítőállomásokkal készülnek, a szülők viszont egyelőre szívesebben küldik napközis programokra a gyerekeket. Az idei szezonban az anyagiak is nagyobb szerepet játszanak, sok szervező ezért „minimalista táborral” készül. ","shortLead":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok...","id":"20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112226e-c7c5-461e-a9eb-22fdd402bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Nyári táborok koronavírus alatt: fertőtlenítők, szabadtéri programok és hoppon maradt szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és együttműködésük jó ideje az európai integráció motorja. ","shortLead":"De 1945 után alaposan megváltozott a helyzet, majd megbékéltek a legfőbb ellenséggel, a franciákkal is, és...","id":"202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=008d2f0c-756e-41c4-b92e-4410209fe61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446b2843-e25b-40fe-b59d-7941df78dd0c","keywords":null,"link":"/360/202024__a_nemetek_trianonja__revansizmus_pacifizmus__tordofes__birodalmi_visszalepegeto","timestamp":"2020. június. 16. 15:00","title":"Ami a magyaroknak Trianon, az volt a németeknek Versailles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","shortLead":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","id":"20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17b0098-ffa0-4ea5-9690-7639d249c4dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","timestamp":"2020. június. 17. 18:18","title":"Karambolozott Boris Johnson, egy embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","shortLead":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","id":"20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abfc3e7-81ae-4718-a21c-ce08f1129de1","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Vasalódeszkáról osztották a bizonyítványt az egyik gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]