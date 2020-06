Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","shortLead":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","id":"20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727018f-87ea-430a-8763-703183e55797","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","timestamp":"2020. június. 21. 16:32","title":"Barna és fekete ragtapaszokkal rukkolt elő a Band-Aid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1997fe3-43b4-49a7-8434-ea2cf7d525a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. június. 23. 08:09","title":"Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, öt új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt választók sem járnak jobban.","shortLead":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt...","id":"20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60c91-0a07-4d9c-b72b-1cfcc99afc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","timestamp":"2020. június. 22. 10:18","title":"Összefogott a MÁV és a Mahart: itt vannak a vonatpótló hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","shortLead":"A nagy sikerre való tekintettel megkezdik az új évadok forgatását. ","id":"20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da064b53-82f9-4196-901e-3598004682e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e1673-f5a4-4804-969f-06b5daf6e2c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Jon_a_Tanar_az_Apatigris_es_a_Mellekhatas_folytatasa_is","timestamp":"2020. június. 22. 15:04","title":"Jön A Tanár, az Apatigris és a Mellékhatás folytatása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től érvényes.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től...","id":"20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a56c0-6ab5-4162-a688-acd8bffa5a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2020. június. 23. 10:17","title":"A bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik a csed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját megoldása lehet. Az iOS 14 változást hoz ebben.","shortLead":"Az Apple a kezdetektől ragaszkodik ahhoz, hogy az iPhone-ok alapértelmezett böngészője és levelezője is csak a saját...","id":"20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80c713c-a285-4bc6-a6d4-f90ff5c14a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc9e4c-4e96-429a-8e68-b8a37b755b06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_ios_14_funkciok_alapertelmezett_bongeszo_email_kliens","timestamp":"2020. június. 23. 13:13","title":"Történelmi változás az iPhone-okon: át lehet majd állítani az alapértelmezett böngészőt és emailezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","shortLead":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","id":"20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8558cf-1c5a-4717-b095-6ac0a9ed3ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","timestamp":"2020. június. 22. 05:39","title":"Észak-Korea 12 millió röplapot szór szét Dél-Korea felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]