Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","shortLead":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","id":"20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6799eb6f-f388-44b3-8fa3-19d8360d41c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","timestamp":"2020. június. 22. 09:21","title":"Szolid arannyal emeli a BMW a 8-as kupé eleganciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból. Ötven éve halt Fekete István, a Vuk, a Tüskevár és számtalan népszerű regény szerzője. A kommunizmusban kezdetben nem volt \"perspektivikus káder”, de később apolitikus művei hatalmas példányszámban jelenhettek meg. ","shortLead":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból...","id":"20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a34735-8602-4c4b-b439-e0e5d34e09a2","keywords":null,"link":"/360/20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","timestamp":"2020. június. 23. 13:00","title":"Csak Jókait olvasták többen, de az akadémiai irodalomtörténet nem akart tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője lesz a pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem volt.\r

\r

","shortLead":"A becslések szerint mintegy 70 ezer szavazatot adtak le a pártra. A rendelkezésre álló adatok szerint annyi képviselője...","id":"20200622_vajdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d38d53d-17ed-4dce-812f-bfbb226535f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c281e-30ed-4ad2-8972-14abbd6d644d","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_vajdasag","timestamp":"2020. június. 22. 06:02","title":"Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","shortLead":"A járványveszély miatt többen levélszavazásra buzdítanak, de az amerikai elnök szerint az nem lenne tiszta játszma.","id":"20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7cd3c-7f7e-4391-88d3-25c05fefc161","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_donald_trump_levelszavazas_valasztasi_csalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:05","title":"Trump: A levélben szavazás választási csaláshoz vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem olcsó, vagy egyszerűen rájönnek menet közben, hogy kifelejtették a számításból a kapu árát – váratlan aknákra futhat rá az, aki a saját házát építteti. Átnéztük, melyek azok a költségelemek, ahol a legtöbbek költségvetése megcsúszik, és hogy mit lehet tenni, hogy egyszerűbb legyen az építkezés anyagi oldala.","shortLead":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem...","id":"20200622_hazepites_lakas_koltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01546641-993e-45c0-aeab-16debe67dd9a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_hazepites_lakas_koltsegek","timestamp":"2020. június. 22. 10:30","title":"Az építtető is csodálkozik, mi mindenen borulhat egy családi ház építésének költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]