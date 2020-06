Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatában is újabb fertőzötteket regisztráltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatában is újabb fertőzötteket regisztráltak.","id":"20200623_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7039a1f0-441d-4ab0-82de-d2023a735f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 23. 05:24","title":"Most a fiatalok között terjed a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","shortLead":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","id":"20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1815221-6029-4aaf-9ea9-619bd9051396","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","timestamp":"2020. június. 23. 17:03","title":"Két évig még biztosan együtt dolgozik az Intel és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját térképeznék fel.","shortLead":"A tervek szerint a NASA 2025 októberében indítaná útnak az űrszondáját, amellyel a Neptunusz Triton nevű holdját...","id":"20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=067d552b-29bd-44f8-8a69-de0527773f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c225053-f37e-426d-99a8-3c853ae05adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_neptunusz_holdja_triton_nasa_kuldetes","timestamp":"2020. június. 22. 10:33","title":"2025-ben indulhat, 2038-ra érhet el a Neptunusz Triton holdjára a NASA új szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","id":"20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b809c-8d2f-442f-9acc-deeb017c5969","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 22. 19:47","title":"Kedden extrém UV-sugárzás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.","shortLead":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös...","id":"20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd210315-9ee0-42a8-b74c-fea1d5a8455e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Buszokat akart venni Pécs, 600 millió forinttal húzták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","shortLead":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","id":"20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8558cf-1c5a-4717-b095-6ac0a9ed3ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","timestamp":"2020. június. 22. 05:39","title":"Észak-Korea 12 millió röplapot szór szét Dél-Korea felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig mellette tüntettek vasárnap Brazília-szerte.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig...","id":"20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fb85cc-24c6-4c43-ba81-0ab6c3ceb246","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","timestamp":"2020. június. 22. 21:10","title":"Egymillió felett a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, már 50 ezernél többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival. Az ország legismertebb kertésze mintha a természet minden bölcsességének a tudatában lett volna. Felidézzük néhány gondolatát, amelyből sokat tanulhattunk.","shortLead":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival...","id":"20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca754ae-5492-41ce-abf2-b2489e8672bf","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:22","title":"„Szabadság nélkül nem lehet élni” – amit Bálint Györgytől megtanultunk a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]