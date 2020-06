Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. Becslések szerint 50-100 cég kaphat összesen 50 milliárd forintot.","shortLead":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. Becslések szerint 50-100 cég...","id":"20200623_Szijjarto_Engedett_az_EU_tobb_penzt_adhat_a_kormany_a_cegeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fdb605-0b1c-44f8-a4a0-21eb0222b058","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Szijjarto_Engedett_az_EU_tobb_penzt_adhat_a_kormany_a_cegeknek","timestamp":"2020. június. 23. 16:15","title":"Szijjártó: Több pénzt adhat a kormány a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","shortLead":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","id":"20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13af0407-09a6-4558-aefb-cb500286a54a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","timestamp":"2020. június. 23. 11:21","title":"Leleplezték a felfrissített 300 lóerős Cupra Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról tárgyal. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja. ","shortLead":"Keletnémet terrorelhárítók tesznek ártalmatlanná egy szovjet katonát, miközben a szovjet külügyminiszter a kivonulásról...","id":"20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=366279a2-fbbc-420b-8a4f-0c62bc0d5e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f230d-5357-4249-a9da-7c7776f510b2","keywords":null,"link":"/360/20200624_nyuszik_Sevardnadze_terror_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_24","timestamp":"2020. június. 24. 10:00","title":"Nyuszik ugrándoznak a volt halálsávban a berlini falnál – 1990. június 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","shortLead":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","id":"20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743e384-9f7a-4c36-a4c0-66fbc1349244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","timestamp":"2020. június. 23. 15:54","title":"Magyarország 4,2 milliárd köbméter gázt vesz a Gazpromtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","shortLead":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","id":"20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d451c-c599-421a-a6a8-71442ccda18c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 23. 14:40","title":"Lemondott az Index vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon rettegnek a legjobban a migrációtól.","shortLead":"A magyarok többsége a liberális demokráciát támogatja a Globsec kutatása szerint. Az is kiderült, nem Magyarországon...","id":"20200623_liberalis_demokracia_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9044c10d-ce05-40db-ba51-52a9672eab81","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_liberalis_demokracia_kutatas","timestamp":"2020. június. 23. 17:41","title":"A magyarok négyötöde ragaszkodik a liberális demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]