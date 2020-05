Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz nap után először jelent meg a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető az utóbbi hetekben nem vett részt több fontos eseményen, s ezért egyre többen vélték úgy, hogy a phenjani diktátor súlyos beteg, vagy már meg is halt.","shortLead":"Húsz nap után először jelent meg a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető az utóbbi hetekben nem vett...","id":"20200502_Husz_nap_utan_elokerult_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29adad9d-933a-4a47-94f4-7c79ed5ab505","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Husz_nap_utan_elokerult_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2020. május. 02. 00:01","title":"Húsz nap után előkerült Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb hálózaton eszeveszett sebességgel pöröghetnek majd az adatok.","shortLead":"Kínában már megkezdték a 6G-s technológia fejlesztésének előkészítő munkálatait. A most terjedő 5G-nél is gyorsabb...","id":"20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d3aa50-66f4-4ba3-87ad-9a3b2e27c73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_kina_6g_halozat_fejlesztes_adatforgalom","timestamp":"2020. május. 02. 08:03","title":"Kínában már a 6G-n dolgoznak, és elképesztő sebességre lesz képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hol van már a mobilgyártás aranykora? A legtöbb gyártó kiegyezne a tavalyi első negyedév 5 százalék körüli zsugorodásával, de a koronavírus jóval határozottabban húzta be a féket.","shortLead":"Hol van már a mobilgyártás aranykora? A legtöbb gyártó kiegyezne a tavalyi első negyedév 5 százalék körüli...","id":"20200501_okostelefon_gyartok_sorrendje_2020q1_piaci_helyzet_eladasok_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f3e88-610e-4da8-98e6-2a01bf13e450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_okostelefon_gyartok_sorrendje_2020q1_piaci_helyzet_eladasok_elemzes","timestamp":"2020. május. 01. 18:23","title":"Mire újraindult a gyártás, eltűntek a vásárlók a mobilpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a TV2, a fideszes portál sem tudta bizonyítani a vádakat.","shortLead":"Ahogy a TV2, a fideszes portál sem tudta bizonyítani a vádakat.","id":"20200502_Vesztett_a_Pesti_Sracok_Laszlo_Imre_ellen_koholmany_volt_a_zaklatasi_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea1104-5226-47dc-8d66-31be83f6d735","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Vesztett_a_Pesti_Sracok_Laszlo_Imre_ellen_koholmany_volt_a_zaklatasi_ugy","timestamp":"2020. május. 02. 14:22","title":"Vesztett a Pesti Srácok László Imre ellen, koholmány volt a zaklatási ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","id":"20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb04bcde-9dbf-4842-ad50-3e4c90f4a284","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 01. 19:44","title":"28 ezer fölött a halottak száma, de egyre kevesebb a fertőzött Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","shortLead":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38dece-f959-428a-a0b3-2d8617ee528c","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","timestamp":"2020. május. 01. 20:56","title":"Strandolni mehetnek a ballagásról lemaradt diákok Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korai volt a híresztelés, Észak-Korea ura él és virul.","shortLead":"Korai volt a híresztelés, Észak-Korea ura él és virul.","id":"20200502_Megjottek_a_kepek_Kim_Dzsongun_tenyleg_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0140fb-c994-46f8-8885-0984515d20b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Megjottek_a_kepek_Kim_Dzsongun_tenyleg_jol_van","timestamp":"2020. május. 02. 12:55","title":"Megjöttek a képek: Kim Dzsongun tényleg jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]