[{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már a Windows Update részeként érkezik meg a számítógépekre.","shortLead":"Ígéretének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már...","id":"20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776fbf8-ec25-43e5-8091-e617f163d070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 11:33","title":"Hamarosan mindenkihez megérkezik a Microsoft új, gyorsabb, kezesebb böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47033087-b04a-4ead-bd71-e75ca5ee3992","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség lemondott elnöke reagált a szervezet belső ügyeinek vizsgálatáról szóló, súlyos megállapításokat tartalmazó jelentésre.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség lemondott elnöke reagált a szervezet belső ügyeinek vizsgálatáról szóló, súlyos...","id":"20200604_ajan_tamas_iwf_korrupcio_vizsgalat_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47033087-b04a-4ead-bd71-e75ca5ee3992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c1a9b2-ad28-4fbd-a81c-892ccc5f04bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_ajan_tamas_iwf_korrupcio_vizsgalat_nyilatkozat","timestamp":"2020. június. 04. 22:46","title":"Aján állítja: egész életében betartotta a a törvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul az appokat a Google Play Store-ból lehet letölteni.","shortLead":"Legalább 100 millió androidost érintenek kínai kémkedő alkalmazások az egyik biztonsági kutatócsoport szerint. Ráadásul...","id":"20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee70a4be-7bc0-4cb8-8f3c-a52a30a7f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34347065-98a2-43e4-a99f-924540863d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_vivavideo_kepszerkeszo_kemkedo_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 05. 11:03","title":"Letöltötte ezt a videószerkesztőt? Akkor inkább törölje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is segítséget nyújthat majd az iPhone-tulajdonosoknak.","shortLead":"Egyre többet tudni az idén ősszel érkező új iOS-verzióról. A 14-es kiadás a hírek szerint a fordítások terén is...","id":"20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede4e144-0450-44d9-8cfa-4a5143bac1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_safari_bongeszo_fordito_program_forditas_apple_iphone_ios_14","timestamp":"2020. június. 03. 16:03","title":"Internet nélkül is működő, beépített fordító kerülhet az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér a felhasználói adatokhoz a Chrome-ban való privát böngészéskor. A cég ezt nem egészen így látja, bár azt elismerik, hogy az inkognitó mód nem jelent teljes rejtettséget.","shortLead":"Három amerikai felperes szerint a Google megtéveszti a felhasználókat, amiért ígéretével ellentétben mégis hozzáfér...","id":"20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b81a4-4839-4319-b251-9c9abeecb626","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_google_chrome_inkognito_mod_privat_bongeszes_adatgyujtes_per_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 18:03","title":"Jusson eszébe, amikor megnyitja a Chrome-ot: az inkognitó mód sem egészen rejt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat hajtott végre Ausztráliában. Ezzel önmagában még nem lenne gond, ám a bővítésre egy igen régi, több mint 46 ezer éves régészeti lelőhelyen került sor. Amely egyben Ausztrália egyik legősibb ilyen területe. ","shortLead":"Hogy bővíteni tudja saját vasércbányáját, a Rio Tinto angol-ausztrál bányaipari óriáscég tervezett robbantásokat...","id":"20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d97f90-e289-4e2a-9abd-844b15df37d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a96ffd-739e-447a-abe4-6c6ed16718d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_regeszeti_lelohely_vas_banyaszat_ausztralia_bennszulottek_oslakos","timestamp":"2020. június. 03. 20:03","title":"Vasat akartak bányászni, porig rombolták a 46 ezer éves régészeti lelőhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet, így újabb lépéssel került közelebb az emberiség ahhoz, hogy végül környezetbarát repülőgépeken utazhassunk. A legkomolyabb problémára viszont még mindig nem sikerült megoldást találni.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet...","id":"20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62502b7-37b4-4120-81bf-a379eeac0bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","timestamp":"2020. június. 04. 09:03","title":"Ilyen még nem volt: egyhuzamban 28 percen át volt a levegőben a magniX e-repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe. Egyelőre nem jártak sikerrel.","shortLead":"A kínai és az iráni hackerek is aktivizálták magukat, hogy bejussanak Donald Trump és Joe Biden stábjának levelezésébe...","id":"20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b09d6b1-64bf-4524-9eab-4deeded30ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_hacker_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. június. 05. 10:03","title":"Hackerek támadták meg Trump és Biden kampánystábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]