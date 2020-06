Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","shortLead":"Nem igazán vonzza az álláskeresőket a katonaélet.","id":"20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cc2109-c407-44df-b91b-2f3c59914cda","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_honvedseg_allaskereso_munkanelkuli_tartalekos_katona","timestamp":"2020. június. 24. 06:15","title":"3800 munkanélkülit várnak, eddig 600-an jelentkeztek a Honvédséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","shortLead":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","id":"20200623_maszk_siketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f6765-f109-47a1-836d-2d6d644c4480","keywords":null,"link":"/elet/20200623_maszk_siketek","timestamp":"2020. június. 23. 20:13","title":"Egy pofonegyszerű találmánnyal könnyítette meg egy nő a siketek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erősen diszkriminatívnak bélyegezte Boston vezetése az arcfelismerő technológiát, ezért betiltotta annak általános hatósági célú használatát a városban.","shortLead":"Erősen diszkriminatívnak bélyegezte Boston vezetése az arcfelismerő technológiát, ezért betiltotta annak általános...","id":"20200625_boston_arcfelismeres_arcfelismero_szoftver_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a9479-6d00-4116-8eba-8e5a15c3748c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_boston_arcfelismeres_arcfelismero_szoftver_diszkriminacio","timestamp":"2020. június. 25. 13:33","title":"Boston rányomott a tiltás gombra, miután elege lett az arcfelismerő szoftverek tévedéseiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József Színházat húsz év után hagyja el, de megvan rá az oka.","shortLead":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József...","id":"20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e683a20-89be-417e-bf39-294195ccee07","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","timestamp":"2020. június. 25. 13:18","title":"Nagy Ervin: „Csak lesz majd egyszer valaki, aki azt mondja, hogy itt valamit elb…tunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]