Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72216e10-6de4-441b-bfb9-406e4f2905f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összességében 5,2 milliárd forint volt a bírságok összege a koronavírus-járvány három hónapja alatt.","shortLead":"Összességében 5,2 milliárd forint volt a bírságok összege a koronavírus-járvány három hónapja alatt.","id":"20200623_jarvanyugyi_buntetes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72216e10-6de4-441b-bfb9-406e4f2905f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b0a8d-ed80-41c1-8735-8288a7fa3f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_jarvanyugyi_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. június. 23. 18:05","title":"Több mint 360 millió forint járványügyi büntetést szabott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz budapesti elnöke elismerte, hogy hibáztak, amikor közzétették a fotót, amelyen Karácsony Gergely főpolgármestert montírozták Szálasi Ferenc helyére.","shortLead":"A Fidesz budapesti elnöke elismerte, hogy hibáztak, amikor közzétették a fotót, amelyen Karácsony Gergely...","id":"20200624_lang_zsolt_szalasi_ferenc_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2923c1-6646-43af-a2f1-e0a133145638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65277ab2-b19a-421e-85a0-89e486322f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_lang_zsolt_szalasi_ferenc_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2020. június. 24. 11:23","title":"Láng Zsolt: Van még Magyarországon néhány millió ember, akinek a mémről nem ugrik be Szálasi Ferenc képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változás a II., a XII., a XIII és a XIV. kerületet érinti. Van, ahol duplájára emelkedik a díj, Zuglóban jelentősen bővül a fizetős utcák száma augusztustól. ","shortLead":"A változás a II., a XII., a XIII és a XIV. kerületet érinti. Van, ahol duplájára emelkedik a díj, Zuglóban jelentősen...","id":"20200624_kerulet_dragul_a_parkolas_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba80663-649d-4016-b144-fd7a452f896c","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_kerulet_dragul_a_parkolas_Budapest","timestamp":"2020. június. 24. 15:37","title":"Több kerületben is jelentősen drágul a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását.","shortLead":"Felfüggesztették a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását.","id":"20200624_eszakkora_fegyvermentes_ovezet_bevonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef795c-dcc6-4933-836f-48c48125ce5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_eszakkora_fegyvermentes_ovezet_bevonulas","timestamp":"2020. június. 24. 07:25","title":"Kim Dzsong Un meggondolta magát, mégsem vonul be a fegyvermentes övezetbe Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az új dátum. ","shortLead":"Megvan az új dátum. ","id":"20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301703b8-1e23-4b05-8226-5abdb87cd078","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","timestamp":"2020. június. 24. 15:53","title":"Szeptemberben lesz a Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]