[{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a2be33-a9b7-41e8-a78f-8e5f84fc7cbe","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200625_Marabu_Feknyuz_Civil_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a2be33-a9b7-41e8-a78f-8e5f84fc7cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bad393-5dc1-4b6c-aa67-0690120f7992","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Marabu_Feknyuz_Civil_palya","timestamp":"2020. június. 25. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Civil pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","shortLead":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","id":"20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ab7e77-5c1a-4c72-b7f3-e3e31de90624","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","timestamp":"2020. június. 24. 15:44","title":"Idris Elba és Queen Latifah is üzent Hollywoodnak: számítanak a fekete életek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát, a globális összefogást és a döntéshozók szerepvállalását viszont a legtöbben elengedhetetlennek tartják.\r

","shortLead":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát...","id":"20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69516424-b32a-43a8-bc3e-aeaf85449dbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","timestamp":"2020. június. 23. 17:14","title":"A magyarok többsége szerint a kormányon és a vállalatokon múlik, elkerüljük-e a környezeti katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gravitációs hullámok észlelésére és kutatására felállított Ligo-Virgo Kollaboráció egy 800 millió évvel ezelőtt bekövetkezett kozmikus ütközés gravitációs hullámait észlelte. Hogy mi ütközhetett össze a fekete lyukkal, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A gravitációs hullámok észlelésére és kutatására felállított Ligo-Virgo Kollaboráció egy 800 millió évvel ezelőtt...","id":"20200625_fekete_lyuk_neutroncsillag_gravitacios_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e8dd3-2df3-4f0e-95e8-38e86398fcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_fekete_lyuk_neutroncsillag_gravitacios_hullam","timestamp":"2020. június. 25. 13:03","title":"Rejtélyes égitesttel ütközött össze egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","shortLead":"A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek.","id":"20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e7837f-d8dd-46cd-8a94-8d3a220b5618","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_gleccser_olvadas_uj_zeland","timestamp":"2020. június. 24. 12:41","title":"Évente annyi jég olvad el az új-zélandi gleccserekből, ami az egész országnak elég lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]