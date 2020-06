Trónörökösből vadász, Magyar Fájdalomból strandoló nő: nem Pokornié lenne az első emlékmű-átminősítés

Nem is először minősítené át a vitatott Turul-szobrot Pokorni Zoltán. 2008. januárjában is ő volt a főváros XII. kerületének polgármestere, és akkor az volt a terve, hogy az összes kerületi áldozat helyett a háború katonai áldozatainak emlékművévé „fokozzák le” az alkotást. 2009-ben a fővárosi közgyűlés ezt elvetette, sőt igazából le is kellett volna bontani az emlékművet, mégis a helyén maradt, változatlan szellemben.

A csendes avagy éppenséggel látványos szobor-átértelmezési aktusok korántsem példa nélküliek. Kalandos sorsú például Rudolf trónörökös szobra, amelyet 1908 októberében a Városligetben avattak fel. A kedvesével öngyilkosságot elkövető főherceget a szobrász, Ligeti Miklós nem a tragédiára emlékeztetve, hanem vadászruhában, nyakában távcsővel, vállán puskával ábrázolta. Az 1950-es évek habsburgtalanítása után az újrahasznosítása így egyszerű átkereszteléssel megoldható volt: a nagyberki állami gazdaság főépülete előtt 1980-ban A vadász címmel állították fel. Inkognitójából 1995-ben eredeti nevén került vissza majdnem eredeti helyére.