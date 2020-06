Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","shortLead":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","id":"20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0580b2-a7c6-4038-931a-21414ee69090","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","timestamp":"2020. június. 24. 14:28","title":"Sokan örülhetnek: gyorsabb töltőt kaphat az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","shortLead":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","id":"20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f3b117-bbe2-4841-ad18-8dcb89ff5a20","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 24. 05:03","title":"Megbírságolták a bolgár miniszterelnököt, amiért nem viselt maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun, melyből megtudhatunk egyet s mást a nyunyóka szóról is.","shortLead":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun...","id":"202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130d418e-3ef4-4835-8645-8e682596be03","keywords":null,"link":"/360/202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"„Nagy szerző nagy szerelmes könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1240a70f-3fb8-43f9-9234-37d9ff3d3558","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"George Floyd halála és a rasszizmus elleni tüntetések kihozták a polgárjogi harcost a Forma–1 hatszoros világbajnokából. 