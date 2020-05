Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával működnek, vagy UV-sterilizáló technológiával vannak felszerelve.","shortLead":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával...","id":"20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be1ce3f-ad62-4d78-a349-03f35b78410f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 18:15","title":"Nem csak a klímát, a ventilátorokat is betiltották a vendéglátóhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat szerint a kormányhivatal szakmai munka helyett csak \"politikai asszisztenciát\" nyújt.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat szerint a kormányhivatal szakmai munka helyett csak \"politikai asszisztenciát\" nyújt.","id":"20200522_pesti_ut_kamaraerdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0d5887-d06d-4393-a9e1-4c85d7e5a1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_pesti_ut_kamaraerdo","timestamp":"2020. május. 22. 18:20","title":"Még a sajtó is előbb tudja meg az idősotthonokban zajló vizsgálatok eredményét, mint a fenntartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","shortLead":"Jászai Gellért új cégének tulajdonosáról mindenki azt hisz, amit akar, de biztosat kívülről senki nem tudhat.","id":"20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e4453-8a85-45b6-b2ee-d8a4479e045e","keywords":null,"link":"/360/20200523_Jaszai_Gellert_Manhattan_Property_Kft","timestamp":"2020. május. 23. 08:45","title":"Az informatika után az ingatlanpiacon is kipróbálja magát Mészáros Lőrinc barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges intelligencia könnyebben felismerheti az újabb kártevőket.","shortLead":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges...","id":"202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e47e6-4106-47ac-8302-b20f354e8fba","keywords":null,"link":"/360/202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","timestamp":"2020. május. 22. 15:30","title":"99%-os pontossággal szúrja ki a számítógépes vírusokat a Microsoft és az Intel új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem így látja. Szerintük több esetben csak utólagos értesítést kaptak.","shortLead":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem...","id":"20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55479998-2e5e-4736-858f-c19ae7cf1666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 22. 16:40","title":"Áll a bál a fővárosi Fidesz és Karácsony között a vészhelyzetben hozott rendeletek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6b07-8cbc-4ad7-aa4d-816cb0acea9b","c_author":"Ballai Vince - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sok iskola még emészti a szerdai bejelentést arról, hogy június 2-től kiscsoportos konzultációra újra beengedhetnek diákokat. A többség még várja a tankerülettől az erről szóló gyakorlati útmutatót, és csak kevesen döntötték el, hogyan folytatják az oktatást. Egyes tanárok sokallják, az államtitkár ugyanakkor többször is jelezte: iskolai konzultációs órákat nem lesz kötelező tartani, az csak lehetőség a felzárkóztatásra. Az iskolákhoz hasonlóan az önkormányzat is csak emészti a bejelentést.","shortLead":"Sok iskola még emészti a szerdai bejelentést arról, hogy június 2-től kiscsoportos konzultációra újra beengedhetnek...","id":"20200521_iskolak_juniusi_tanrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6b07-8cbc-4ad7-aa4d-816cb0acea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fba26e-641a-4dd5-b41a-34d6f412fbd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_iskolak_juniusi_tanrend","timestamp":"2020. május. 21. 20:00","title":"Erős a gyanúnk, hogy az iskolák nem erre a kormánydöntésre számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]