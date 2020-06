Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","shortLead":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","id":"20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6436cf84-3908-406d-a232-001c9ef144d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","timestamp":"2020. június. 24. 21:14","title":"Élőben közvetítette a Facebookon az autókereskedő, ahogy 120-al repeszt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező szerelvény.","shortLead":"Szerencsés kimenetelű baleset ért egy férfit a 3-as metróban: a vágányok közé esett, de nem gázolta el az érkező...","id":"20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e01c586-1504-48ea-8242-fee49b1b12fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d17b68-e6ca-4836-8eab-fe1487e0ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_metro_baleset_tuzolto_klinikak","timestamp":"2020. június. 26. 11:05","title":"Így mentették ki a metró alá esett utast a tűzoltók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére is megnyitja a repülőtereket.","shortLead":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére...","id":"20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959200fc-c03d-4ef8-9b07-9f8dd6d40e16","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","timestamp":"2020. június. 24. 14:20","title":"Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus Dél-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ccf37-7e76-457a-ac10-75ead4beeb35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egymilliárd forintot érő csekket vehetett egy tanzániai bányász, aki két óriási tanzanit drágakövet talált.","shortLead":"Egymilliárd forintot érő csekket vehetett egy tanzániai bányász, aki két óriási tanzanit drágakövet talált.","id":"20200624_tanzanit_banyasz_milliardos_dragako","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ccf37-7e76-457a-ac10-75ead4beeb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8347c7d6-b94c-460e-bd15-28d2f38c0954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_tanzanit_banyasz_milliardos_dragako","timestamp":"2020. június. 24. 21:30","title":"Rekordméretű drágaköveket talált egy tanzániai bányász és pillanatok alatt milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel a hűtlen kezelés gyanúja.","shortLead":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel...","id":"20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddddd52f-ac96-46c4-a1b9-5e440a9ba399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","timestamp":"2020. június. 25. 18:26","title":"Az ügyészség elutasította Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasút építése miatt tett feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","shortLead":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","id":"20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e972f758-e35c-433c-a6fa-38bb1c3c2f86","keywords":null,"link":"/elet/20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","timestamp":"2020. június. 24. 15:20","title":"Meleg, de viharos napok állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]