Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","shortLead":"Felépítettek a Nyugatiban egy 70 ezer légköbméteres állványszerkezetet a felújításhoz.","id":"20200626_nyugati_csarnok_allvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7d8bf0-840b-4bed-95d3-e7e36aab7db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a261fe-cc33-40ff-968d-e11d34fc7423","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_nyugati_csarnok_allvany","timestamp":"2020. június. 26. 06:06","title":"Így még nem látta a Nyugatit: állványerdő költözött a pályaudvar csarnokába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","shortLead":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","id":"20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6def0a-7906-4c2b-835e-5bc3b507f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","timestamp":"2020. június. 26. 14:59","title":"László Imre: Hitler megérdemelten lett az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új gombbal kísérletezik, amellyel könnyebben lecserélhetnénk a Google-fiókunkhoz tartozó profilképünket.","shortLead":"A Google egy új gombbal kísérletezik, amellyel könnyebben lecserélhetnénk a Google-fiókunkhoz tartozó profilképünket.","id":"20200626_google_fotok_profilkep_beallitasa_google_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca492bf4-79ec-4f70-9329-afa8ec76892b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_profilkep_beallitasa_google_fiok","timestamp":"2020. június. 26. 12:03","title":"Új gombot tesztel a Google, hogy könnyebben cserélhessük a profilképünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gravitációs hullámok észlelésére és kutatására felállított Ligo-Virgo Kollaboráció egy 800 millió évvel ezelőtt bekövetkezett kozmikus ütközés gravitációs hullámait észlelte. Hogy mi ütközhetett össze a fekete lyukkal, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A gravitációs hullámok észlelésére és kutatására felállított Ligo-Virgo Kollaboráció egy 800 millió évvel ezelőtt...","id":"20200625_fekete_lyuk_neutroncsillag_gravitacios_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e8dd3-2df3-4f0e-95e8-38e86398fcbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_fekete_lyuk_neutroncsillag_gravitacios_hullam","timestamp":"2020. június. 25. 13:03","title":"Rejtélyes égitesttel ütközött össze egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan ülnének autóba, és ezt a lehető legolcsóbban akarják megoldani.","shortLead":"Sokan ülnének autóba, és ezt a lehető legolcsóbban akarják megoldani.","id":"20200625_hasznalt_olcso_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add02acf-c205-4b9c-ac5d-ef06d39dea85","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_hasznalt_olcso_auto","timestamp":"2020. június. 25. 13:27","title":"Nagyot nőtt az 500 ezer forintnál is olcsóbb használt autók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hvg.hu-nak azt mondta, a kabinet kis híján szó szerint vette át a javaslatát. Az új szabályozás jövőre lép életbe, célja, hogy felszámolja a munkaviszonynak álcázott foglalkoztatást és csökkentse a cégek közti versenyhátrányt. ","shortLead":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László...","id":"20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c8dd0-4382-44cb-96bb-60903b822a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","timestamp":"2020. június. 25. 17:03","title":"A katások negyedét érinti a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","shortLead":"A frissen felfedezett planéta a Neptunuszhoz hasonló méretű. Nagyjából egy hét alatt kerüli meg a csillagát.","id":"20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec32be8-84ba-4fa9-af7a-b6dea699dbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36179eb3-d88a-42c4-9753-9d1a56b5c198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_au_mic_nasa_tess_neptunusz_uj_exobolygo","timestamp":"2020. június. 25. 16:38","title":"Felfedeztek egy új exobolygót, több okból is különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]