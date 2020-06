Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","shortLead":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","id":"20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7fe203-c025-44eb-b559-864995b36d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","timestamp":"2020. június. 26. 18:40","title":"Pisztolygolyót talált a postaládájában Kuciak kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","shortLead":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","id":"20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a30580b-f292-49d2-89ff-bca352ddad6e","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","timestamp":"2020. június. 26. 09:11","title":"Nem könnyű beiktatni egy esküvőt egy miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","shortLead":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","id":"20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6e7f9-5040-4883-bb97-c3b25a152276","keywords":null,"link":"/elet/20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","timestamp":"2020. június. 25. 20:02","title":"Tilosban parkoló autók kerekeit vagdosta éveken át egy magyar férfi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk építtetni -– a rezsiköltségünk viszont a tizede lesz. Az építészetben is egyre erőteljesebben teret kap a fenntarthatóság és az a szemlélet, hogy a környezetünknek is a lehető legkevesebbet ártsunk.","shortLead":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk...","id":"20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9ad8-4ac7-4927-90cb-f5b09ac04b97","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","timestamp":"2020. június. 26. 10:41","title":"Luxusnak számít még egy passzívház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","shortLead":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","id":"20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74c4bc-07d9-4ce9-978b-d5640eff85bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 26. 06:55","title":"Kolumbiában a koronavírus már a belügyminisztériumban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. június. 26. 11:30","title":"Útmutató a tökéletes biztosításhoz: Önnek melyik a legmegfelelőbb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]