[{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti a kórházakat, ahol túl sok lesz a koronavírusteszt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti...","id":"20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d03256-73be-4cde-9180-e24d497dbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","timestamp":"2020. június. 29. 14:08","title":"Müller Cecília: Szó sincs a tesztek csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","shortLead":"Az 1 500 lóerős hiperautót az elmúlt 3 évben szinte alig használták.","id":"20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc562e9-fc6f-4570-8611-f385c585c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d1a39-45e0-45a4-aee3-51c1b8cf7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200628_ilyen_egy_akcios_csak_1_milliard_forintba_kerulo_bugatti_chiron","timestamp":"2020. június. 28. 06:41","title":"Ilyen egy akciós, \"csak\" 1 milliárd forintba kerülő Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony...","id":"20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2057cd81-2e87-40c5-a6bb-5fae4f76a095","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_ingyenes_busz_Tesco_megszuntetes","timestamp":"2020. június. 28. 11:44","title":"Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző lehessen.","shortLead":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző...","id":"20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77917028-eb76-4d17-a01e-413a6a8d3eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. június. 28. 08:03","title":"Se gombok, se kamera: izgalmas telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett vizet egy üzemből. Mindkét esetért a Nornickel vállalat a felelős.","shortLead":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett...","id":"20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bddeb0-87d6-459c-8aca-5d1edf1444f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","timestamp":"2020. június. 28. 19:56","title":"Nehézfémekkel szennyezett vizet pumpáltak a tundrába Norilszknál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","id":"20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace40c-1a35-4d20-bfe7-361665ee87d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","timestamp":"2020. június. 29. 16:15","title":"Karácsonyék reggel 9-es iskolakezdést akarnak bevezetni a második hullámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]