Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely kickstarteres kampányában már előrendelhető.","shortLead":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely...","id":"20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d6e578-2042-44e5-8dda-49b98bb58e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","timestamp":"2020. június. 30. 12:03","title":"Hőkamera, 6600 mAh-s akku, megerősített oldalak – strapabíró telefonra gyűjtik az előrendeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","shortLead":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","id":"20200630_haztartasok_energia_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e40543d-4e92-4512-b478-01ff225bfe75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_haztartasok_energia_eurostat","timestamp":"2020. június. 30. 10:15","title":"Fűtésre megy el az energiafogyasztás majdnem háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Partidrogok helyett alkohollal pusztítják magukat egyre többen, amióta szigorúbb kijárási és gyülekezési szabályok léptek életbe.","shortLead":"Partidrogok helyett alkohollal pusztítják magukat egyre többen, amióta szigorúbb kijárási és gyülekezési szabályok...","id":"20200630_drog_kabitoszer_jarvany_koronavirus_alkohol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16087b33-72c5-4ad5-9795-bb5feedceddd","keywords":null,"link":"/elet/20200630_drog_kabitoszer_jarvany_koronavirus_alkohol","timestamp":"2020. június. 30. 07:43","title":"Sokkal kevesebb kokain és ecstasy fogy a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","shortLead":"Francois Fillon legalább két évet rács mögött tölt majd, a maradék három végrehajtását felfüggesztette a bíróság.\r

","id":"20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f4a249-f646-4481-b54c-e9e4ca5c0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207264a0-b5c6-4c03-bcf1-7d2049682ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_francois_fillon_volt_francia_miniszterelnok_birosag_itelet_kozpenz_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 29. 15:38","title":"Lecsukják a volt francia miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is meglepő következtetésre jutottak a Stockholmi Egyetem kutatói, amikor a gyermektelenség, illetve a megtermékenyülés okait vizsgálták. ","shortLead":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is...","id":"202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b72fd3a-e9db-4448-a6de-ecfa88b7e7bc","keywords":null,"link":"/360/202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. június. 30. 12:00","title":"Elképzelhető, hogy a petesejt eddig nem ismert módon válogat a spermiumok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","shortLead":"Nálunk márciusban jelent meg a vírus, más európai országokban azonban már decemberben is ott volt.","id":"20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8059a6e-33ea-45ac-8140-cd738a0d0a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Szlavik_Harom_honap_elonyunk_volt_koronavirusugyben","timestamp":"2020. június. 30. 19:53","title":"Szlávik: Három hónap előnyünk volt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]