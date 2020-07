Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","shortLead":"Józsefváros polgármestere már a második kormányközeli médium ellen nyert pert ugyanazon kijelentés miatt.","id":"20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a1061b-89c1-4f11-8e60-9833c05f789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0831421-ef38-446a-a814-0e402073b3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_piko_andras_sajtoper_hirado_origo","timestamp":"2020. július. 01. 13:44","title":"A bíróság szerint nem igaz, hogy Pikó első dolga volt megemelni a saját fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","shortLead":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","id":"20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e797606-faf4-4c26-a293-294493a40717","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. június. 29. 18:42","title":"Pintér Sándorból nem lesz egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","shortLead":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","id":"20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da54819-5aa6-4dd0-b447-1a4afa31bd58","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 30. 14:55","title":"„Nem csatába készültem” – lemondott Balatonszemes fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future” és az “Extinction Rebellion” német csoportjai meglepően új, kreatív megoldásokat választottak, hogy az utcai megmozdulásokat továbbra is lehetővé tegyék, viszont a távolságtartás szabályait is betartsák. A Deutsche Welle stábja mindkét csoport tagjait követte egy napon át. ","shortLead":"A koronavírus-járvány teljesen átszabta a klímaaktivisták tevékenységét és tüntetéseik formáját. A “Fridays for Future”...","id":"20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469ea187-60eb-4849-86e4-2e19fbdd88ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee90286-8bd5-4f15-8e28-dd78e13ad987","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Ki_vedi_a_klimat_ha_meg_tuntetni_sem_lehet__video","timestamp":"2020. június. 30. 12:30","title":"Ki védi a klímát, ha még tüntetni sem lehet? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","shortLead":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","id":"20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8a5065-ad9a-481a-9ed1-7127ec27135f","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","timestamp":"2020. június. 29. 19:50","title":"Kivásárolta üzlettársát Mészáros Lőrinc az egyik vasútépítő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]