[{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf54405-827d-48df-a7a1-be32558bb45b","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Bubópestis fertőzött meg két embert Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönt igénylők mostanában azt tapasztalhatják, hogy a koronavírus-járvány és az ennek következtében bekövetkező gazdasági visszaesés hatására a bankok óvatosabbak lettek, aminek egyik kézzelfogható jele, hogy magasabb lett az elvárt minimális jövedelem.","shortLead":"A személyi kölcsönt igénylők mostanában azt tapasztalhatják, hogy a koronavírus-járvány és az ennek következtében...","id":"20200630_Mekkora_minimalis_jovedelem_kell_most_egy_szemelyi_kolcson_felvetelehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515834e7-edba-4f5f-8e08-737f241031ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Mekkora_minimalis_jovedelem_kell_most_egy_szemelyi_kolcson_felvetelehez","timestamp":"2020. június. 30. 08:40","title":"Mekkora minimális jövedelem kell most egy személyi kölcsön felvételéhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","shortLead":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","id":"20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5de0fd-63fe-4ac3-a44e-d75ad3a844b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","timestamp":"2020. június. 30. 14:01","title":"211 km/h-val előzte meg a rendőröket egy audis Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, de pályázat még nincs.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy Szentendre környéki talajszennyezés miatt. Pillanatokon...","id":"20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d180419-6442-45ec-b545-6fa6fe4fda8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68492a2-bdc1-4b26-8fb0-afd1259e7473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_rakkelto_szentendre_viz_kutak","timestamp":"2020. július. 01. 14:51","title":"Rákkeltő anyag szivárog a szentendrei vízbázis felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette az intézmény 125. évadának a bemutatóit. Az átadás-átvétel az új igazgató szerint kifejezetten zökkenőmentes volt. Kiderült, hogy ennek része az is, hogy az Eszenyi Enikő által rendezett darabok műsoron maradnak. Jön a Kabaré és Az öreg hölgy látogatása.","shortLead":"Először mutatkozott be a Vígszínház igazgatójaként Rudolf Péter, aki új munkakörének az első napján ismertette...","id":"20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4969f69e-da8b-4436-b628-def4ea1e1f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1bf0b-1b73-40bb-9cdd-91a0cf6c1e30","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Vigszinhaz_Rudolf_Peter_evad","timestamp":"2020. július. 01. 14:00","title":"Rudolf Péter az új igazgató, de Eszenyi Enikő rendezései még maradnak a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump kapott egy kokit a legfelsőbb bíróságtól, űrbe megy az unió, nem maradhat el az ARC. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump...","id":"20200630_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771ca871-a644-4ac7-9b54-b731692269ff","keywords":null,"link":"/360/20200630_Radar360","timestamp":"2020. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Az iskolakezdés csúszhat, a NAV nem kegyelmez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetekben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetekben senki nem sérült meg.","id":"20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3eab1-a69d-439a-b3a0-477242a8140a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:58","title":"Három balesetben nyolc autó ütközött az M1-esen, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","shortLead":"A tűzoltók eloltották a tüzet, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.\r

","id":"20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db52c5f-8c76-4e22-971c-f4a1e27c1577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa85726-c353-409e-a851-848b675873f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Tuz_lakohaz_VIII_kerulet","timestamp":"2020. június. 30. 22:27","title":"Tűz ütött ki egy lakóházban a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]