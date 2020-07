Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újbuda polgármesterének egy tévéműsorban botlott meg a nyelve, pont, amikor a korábbi hitleres kiszólását magyarázta.","shortLead":"Újbuda polgármesterének egy tévéműsorban botlott meg a nyelve, pont, amikor a korábbi hitleres kiszólását magyarázta.","id":"20200629_laszlo_imre_ujbuda_mengele_mandela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ce83b-4965-48af-bb9c-5202f9f7ae2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_laszlo_imre_ujbuda_mengele_mandela","timestamp":"2020. június. 29. 13:45","title":"László Imre tévedésből mandelázás helyett mengelézett egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"De még így is úgy számolnak, hogy augusztusban a forgalom 40-45 százaléka lesz a tavalyinak.","shortLead":"De még így is úgy számolnak, hogy augusztusban a forgalom 40-45 százaléka lesz a tavalyinak.","id":"20200629_Ujra_elenk_a_forgalom_a_magyar_legterben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bef43c-697e-4d6e-aebe-057ae6f1fecf","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Ujra_elenk_a_forgalom_a_magyar_legterben","timestamp":"2020. június. 29. 19:31","title":"Újra élénk a forgalom a magyar légtérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054feab-e38d-4d6e-b731-dc51c1190457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neopaint csoport a Német utcai játszótér környékét dekorálta ki.","shortLead":"A Neopaint csoport a Német utcai játszótér környékét dekorálta ki.","id":"20200630_magyar_nepmesek_VIII_kerulet_tuzfal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6054feab-e38d-4d6e-b731-dc51c1190457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fae503-6537-4416-949f-12f9e005c672","keywords":null,"link":"/elet/20200630_magyar_nepmesek_VIII_kerulet_tuzfal","timestamp":"2020. június. 30. 16:24","title":"Magyar népmesét festettek egy VIII. kerületi tűzfalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem kevesebb demokrácia, sem kevesebb Európa.","shortLead":"A CSU-s Christian Schmidt szerint a magyar kormányfő felelős politikát folytat, de a vele folyó vita vége nem lehet sem...","id":"20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869daa66-cc77-42aa-af08-f5f3d57a5b79","keywords":null,"link":"/360/20200630_orban_europai_neppart_szemle_faz_Christian_Schmidt","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Néppárti vezető: Tárgyalni kell Orbánnal, de a demokratikus alapelvek nem vita tárgyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central Digitális Média Kft-vel megszerzésére irányuló üzlettel kapcsolatban, ezért 20 millió forintra büntették.","shortLead":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central...","id":"20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d2703-3e25-4e38-84e6-2e111cba7cf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2020. június. 30. 19:18","title":" Nem engedték bevásárolni a magyar RTL-t, sőt, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","shortLead":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","id":"20200629_deak_kristof_unoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9bbbfb-939a-45e2-8309-3cdffe3554ef","keywords":null,"link":"/360/20200629_deak_kristof_unoka","timestamp":"2020. június. 29. 12:00","title":"Már válogatják a szereplőket az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","shortLead":"De maga a főzés is az energiafelhasználás majdnem 5 százalékát teszi ki.","id":"20200630_haztartasok_energia_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e40543d-4e92-4512-b478-01ff225bfe75","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_haztartasok_energia_eurostat","timestamp":"2020. június. 30. 10:15","title":"Fűtésre megy el az energiafogyasztás majdnem háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]