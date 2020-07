Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik adatait, közel sem biztos, hogy az információk valóban mindenhonnan eltűnnek.","shortLead":"Bár a Google adatvédelmi beállításainak köszönhetően a felhasználók törölhetik a szerverekről online tevékenységeik...","id":"20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b622fcc-74bf-42ce-b11a-5bbc240af3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_google_felhasznaloi_adatok_vedelme_adattorles","timestamp":"2020. július. 01. 10:03","title":"Amikor törli az előzményeit a Google-nél, ne gondolja, hogy azok mindenhonnan eltűnnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0058c-e54c-4ee1-b393-40f5585e21bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy betonkeverő teherautóval ütközött egy motoros az Allee-nál. ","shortLead":"Egy betonkeverő teherautóval ütközött egy motoros az Allee-nál. ","id":"20200702_Meghalt_egy_motoros_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db0058c-e54c-4ee1-b393-40f5585e21bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152d1e65-c0e3-4a0f-8fb5-0cf287d20f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Meghalt_egy_motoros_Ujbudan","timestamp":"2020. július. 02. 15:40","title":"Meghalt egy motoros Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","shortLead":"A rendőrök lezárták a Rákos út egy részét.","id":"20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926ebb8-b323-44d0-89df-5e17878b4164","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Halalra_gazoltak_egy_not_a_XV_keruletben","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Halálra gázoltak egy nőt a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők szerint Mark Zuckerbergék így próbálják kifogni a szelet az ellenük bojkottot hirdetők vitorlájából.","shortLead":"Külső cég vizsgálja meg, helyesen kezeli-e a közösségi oldal a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezéseket. Szakértők...","id":"20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b8dca2-072c-4512-9ed7-849c77e9afb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_facebook_gyuloletbeszed_bojkott","timestamp":"2020. július. 01. 05:38","title":"Nagyon próbálkozik a Facebook, hogy meggyőzze az őt bojkottáló cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf07c1-01d3-4e9f-82c3-bb8115161f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","timestamp":"2020. július. 01. 09:03","title":"A járvány nem várt következménye: hatékonyabban működnek a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.","shortLead":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti...","id":"20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761a4191-71d2-40ea-9285-c85aa7e3fa4b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","timestamp":"2020. július. 01. 11:00","title":"Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt régóta keresték, hogy kihallgassák. ","shortLead":"Ghislaine Maxwellt régóta keresték, hogy kihallgassák. ","id":"20200702_Letartoztatta_az_FBI_Jeffrey_Epstein_volt_baratnojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6001428f-a6e0-4279-a984-606124bc8cba","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Letartoztatta_az_FBI_Jeffrey_Epstein_volt_baratnojet","timestamp":"2020. július. 02. 17:04","title":"Letartóztatta az FBI Jeffrey Epstein volt barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]