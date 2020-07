Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi nettó keresete 313,2 ezer, míg az utóbbiaké 179,6 ezer forintot tett ki – derül ki a nemrég megjelent 2019-es Magyar statisztikai zsebkönyvből. ","shortLead":"A fehérgallérosok átlagosan 74 százalékkal több fizetést vittek haza tavaly, mint a kékgallérosok. Az előbbiek havi...","id":"202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f569b07-5846-43a0-aadd-54003e85b4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad226124-c6f4-4965-a500-60da9a291e7b","keywords":null,"link":"/360/202026_zarodo_kereseti_ollo_aketkeziek_fizetese_kozelebb_aszellemiekehez","timestamp":"2020. június. 30. 15:00","title":"Záródó kereseti olló: egyre közelebb a kétkeziek fizetése a szellemiekéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","shortLead":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","id":"20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e11651-4199-40bc-92a0-2253b701d407","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","timestamp":"2020. július. 01. 12:21","title":"Kivásárolja a debreceni önkormányzat a Szima családot a DVSC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","id":"20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565f345-995f-4794-9b3a-e6e20cbb30b0","keywords":null,"link":"/elet/20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","timestamp":"2020. július. 01. 09:57","title":"A járókelők hívtak orvost a rollerrel balesetező olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi első negyedéves többlet helyett ezúttal hiánnyal zárta a kormányzati szektor az év első három hónapját.","shortLead":"A tavalyi első negyedéves többlet helyett ezúttal hiánnyal zárta a kormányzati szektor az év első három hónapját.","id":"20200701_kormanyzati_szektor_hiany_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54e0cf0-1678-46bf-9b9e-361eb4196189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_kormanyzati_szektor_hiany_ksh","timestamp":"2020. július. 01. 09:23","title":"180 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]