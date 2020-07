Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból az alkalomból tekintette át e tévhiteket és előítéleteket, hogy 10 éves lett a HVG Extra Pszichológia magazin.","shortLead":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból...","id":"20200703_Mire_jo_a_pszichologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd0bc0-e34f-48d5-a138-efff943f018e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200703_Mire_jo_a_pszichologia","timestamp":"2020. július. 03. 08:10","title":"Mire jó a pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Teleki és a Hunyadi téren is kertmozi nyílik Budapesten. Előbbi már péntektől fogadja a látogatókat.","shortLead":"A Teleki és a Hunyadi téren is kertmozi nyílik Budapesten. Előbbi már péntektől fogadja a látogatókat.","id":"20200702_kertmozi_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4982f-0d4c-4f60-8055-6b9db734f131","keywords":null,"link":"/elet/20200702_kertmozi_budapest","timestamp":"2020. július. 02. 19:36","title":"Ingyenes kertmozik nyílnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint ugyanakkor Karácsony Gergely is kiváló miniszterelnök lenne.","id":"20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a271b7a-6b7c-4077-8612-6bf3bb1859e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_MarkiZay_Peter_miniszterelnok_Karacsony","timestamp":"2020. július. 01. 14:31","title":"Márki-Zay Péter vállalná a miniszterelnök-jelöltséget 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","shortLead":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","id":"20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3bdd31-d7ac-49e0-9be0-e3b80702c574","keywords":null,"link":"/elet/20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"ENSZ: Minden ötödik házasságban kiskorú lányt adnak férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de az elkerülhetetlen politikai ajándéknak elkerülhetetlen gazdasági kára lett.","shortLead":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de...","id":"20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259283d-e963-4132-b724-ca47ce046de5","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:00","title":"30 éves a német márkaváltás – A Wartburg-gyáriak is Volkswagent akartak venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","id":"20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a878598c-c3ec-4d96-b63c-80ac7f277fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 07:22","title":"A jövő héttől több országból is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1","c_author":"Ingatlannet","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","shortLead":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","id":"20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632abd-0347-44cd-98eb-184fb0f17ee2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","timestamp":"2020. július. 02. 16:25","title":"A magyarok nem szeretnek ingatlant cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]