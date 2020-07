Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","shortLead":"Egy hajszálon múlt, hogy még vannak Parma-kenguruk, és nem vitte el mindet a róka.","id":"20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7c164f5-eea8-457c-9e84-5e0c1c4d9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cb243a-623e-436f-8157-24d77096dad4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Majdnem_kihalt_a_Budapesti_allatkert_uj_kenguruja","timestamp":"2020. július. 03. 13:05","title":"Majdnem kihalt a Budapesti állatkert új kenguruja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","shortLead":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","id":"20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1b4c43-a588-4de4-9070-bf02fab507cf","keywords":null,"link":"/elet/20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","timestamp":"2020. július. 03. 14:25","title":"Családja elbúcsúztatta Benedek Tibort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt a szólamot vette át a kormánypárti sajtó és a hatalom - nyilatkozta a HVG-nek az intézmény rektorhelyettese, aki az interjúban elismeri: naivitás volt a részéről azt hinni, hogy az egyetem minősége és eredményei védelmet nyújthatnak a támadások ellen. Portréinterjú Upor Lászlóval.","shortLead":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt...","id":"202027_upor_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058b181-f090-4eb5-a20c-fc9efe718886","keywords":null,"link":"/360/202027_upor_laszlo","timestamp":"2020. július. 03. 07:00","title":"Upor László: \"Tudom, hogy a Katona köréhez sorolják a Színműt, de ez butaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap szubjektív ajánlója.","id":"202027_ordog_afalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09da591-0bff-44a2-ba69-af8ae093bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e128aa2e-963c-4e08-beb8-5a2a95f643e8","keywords":null,"link":"/itthon/202027_ordog_afalon","timestamp":"2020. július. 02. 13:15","title":"Farkas Zoltán: Ördög a falon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefon-gyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó májusban ismét a dobogó legfelső fokára léphetett.","shortLead":"Nagy a küzdelem jelenleg a világ legnagyobb okostelefon-gyártója címért a Samsung és a Huawei között, és a kínai gyártó...","id":"20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bc076-a18f-4ad3-af94-0fbf99232b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_counterpoint_kutatas_legnagyobb_mobilgyartok_samsung_huawei","timestamp":"2020. július. 02. 12:03","title":"Melyik mobilgyártók telefonjait veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Scherer Péter. Jön A vizsga című film folytatása, A játszma.","shortLead":"A hidegháborús hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában újra együtt játszik Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori...","id":"20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e978301-ff31-42f2-922a-bafaea15e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c461d-683a-4b02-b78b-9180af5ebdfa","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Ujra_kemjatszmaba_bonyolodik_Kulka_Janos","timestamp":"2020. július. 02. 11:13","title":"Újra kémjátszmába bonyolódik Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még jutalmat is felajánlott a rendőrség, hátha valaki elősegíti a nyomozást. ","shortLead":"Korábban még jutalmat is felajánlott a rendőrség, hátha valaki elősegíti a nyomozást. ","id":"20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec7719-3d96-499c-95d6-38cfd588158c","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","timestamp":"2020. július. 02. 13:55","title":"Megtalálták egy 2006-ban eltűnt szentesi nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból az alkalomból tekintette át e tévhiteket és előítéleteket, hogy 10 éves lett a HVG Extra Pszichológia magazin.","shortLead":"Amikor valaki ismerkedik ezzel a tudományággal, több tévhit és előítélet élhet a fejében. Szél Dávid pszichológus abból...","id":"20200703_Mire_jo_a_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b919ea8a-3a38-45a8-9ad4-a5d1c0ce4a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd0bc0-e34f-48d5-a138-efff943f018e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200703_Mire_jo_a_pszichologia","timestamp":"2020. július. 03. 08:10","title":"Mire jó a pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]