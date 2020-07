Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","shortLead":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","id":"20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852317e7-9ecf-46dd-9465-17e66940eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","timestamp":"2020. július. 03. 09:21","title":"Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az 51-es főút Dunavarsány és Majosháza közötti szakaszát.","id":"20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082ba307-6a22-4831-a740-91d869d01c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Teljes_utzar_az_51es_uton","timestamp":"2020. július. 04. 21:45","title":"Teljes útzár az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó Forma-1-es Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó...","id":"20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33de9fb1-48a6-41ba-bfc2-40a3c75161b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","timestamp":"2020. július. 04. 13:41","title":"A szabadedzéseken nem volt ellenfele Hamiltonnak, Vettel nagyon lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet egy szegedi vállalkozó nyerte. Az üzletember az önkormányzatnak passzolná tovább az ereklyét, hogy az új uszodában állítsák ki.","shortLead":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet...","id":"20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c591d9-3307-4b89-9b6f-0403884c6559","keywords":null,"link":"/elet/20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","timestamp":"2020. július. 03. 12:25","title":"A híres vasalódeszka Szeged új uszodájának vitrinjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","shortLead":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","id":"20200703_pataky_attila_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16efbe-65d0-4d0c-bb9f-fa972392cd15","keywords":null,"link":"/elet/20200703_pataky_attila_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 03. 11:12","title":"Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","id":"20200703_intercity_baleset_ikreny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ecd7de-779f-429f-9515-a85753308c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_intercity_baleset_ikreny","timestamp":"2020. július. 03. 21:27","title":"Intercityvel ütközött egy autó Ikrényben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","shortLead":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","id":"20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270df66e-6f30-4d01-a567-6c2ecde3ddca","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","timestamp":"2020. július. 04. 09:37","title":"Meglátta ismerősét, leszúrta, majd vett egy sört és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]