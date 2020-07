Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban felidézzük a trükköket.","shortLead":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban...","id":"202027_kemenyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ee670-4abd-4c76-8b88-5e3cd1d28df8","keywords":null,"link":"/360/202027_kemenyito","timestamp":"2020. július. 04. 16:00","title":"Megbízható spekulánsokkal magyarokat is gazdaggá tehetett a német újraegyesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik.","shortLead":"Az RTL Klub híradója szerint a beruházó levélben értesítette a lakóparkóban élőket, hogy jövő héten kikapcsolják...","id":"20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=567ed594-73e7-4fa2-80a7-6b4c4c2c0ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853c39-4536-4155-b960-8fdc92331d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Villany_nelkul_maradhat_csaknem_szaz_csalad_a_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 04. 21:02","title":"Villany nélkül maradhat csaknem száz család a veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna a rakétát, ha az nem téveszt célt. ","shortLead":"Az iraki illetékesek ugyanakkor közölték, hogy az újonnan fölszerelt rakétaelhárító akkor is megsemmisítette volna...","id":"20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af2c8c5-7770-45ea-b568-5eb3c7fe32c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Bagdadban_ismet_raketat_lottek_az_amerikai_kovetseg_fele","timestamp":"2020. július. 05. 15:44","title":"Bagdadban ismét rakétát lőttek az amerikai követség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75158943-89c5-4f6f-aced-65b3d1da34f2","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Identitáserősítő és hagyományőrző táborrá szelídültek a néhai Kerényi Imre által megálmodott jobboldali elitnevelő nyári kurzusok. Pedig a kormánybiztos halála után többen is bejelentkeztek az ideológiai táborok megszervezésére, de a zászlóbontás idén nyáron elmarad.","shortLead":"Identitáserősítő és hagyományőrző táborrá szelídültek a néhai Kerényi Imre által megálmodott jobboldali elitnevelő...","id":"202027__ideologiai_taborok__kerenyi_utan__torzsi_csatak__zaszlobontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75158943-89c5-4f6f-aced-65b3d1da34f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43089a3-1d09-4f9a-a1c3-c9e097b9cebd","keywords":null,"link":"/360/202027__ideologiai_taborok__kerenyi_utan__torzsi_csatak__zaszlobontas","timestamp":"2020. július. 06. 13:00","title":"A miniszterek gyerekei még idén sem nyaralhatnak elitnevelő táborokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tulajdonában lévő közforgalmú kikötőjét - közölte Koncz Imre, Balatonakali polgármestere az MTI-vel szombaton.","shortLead":"Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari bizonyos feltételekkel 25 évre ingyenes használatba kapta a Balatoni...","id":"20200704_balaton_kikoto_bahart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1c2437-91d3-40c3-a469-c7116a59df74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99554247-8888-4373-9194-1f85f00b1e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_balaton_kikoto_bahart","timestamp":"2020. július. 04. 21:13","title":"Három balatoni önkormányzat kapott kikötőt a Baharttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8...","id":"20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b3e-3dcc-45f1-a235-3dc35ef989c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","timestamp":"2020. július. 05. 09:00","title":"Megjósolhatatlan, ki nyeri a mai horvátországi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]