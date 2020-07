Új elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, illetve alelnököket választ hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia az online közgyűlése után, ami a múlt héten félbeszakadt egy terheléses támadás miatt.

Az elnöki posztért ketten indulnak: Freund Tamás neurobiológus és Pléh Csaba pszichológus, nyelvész. (Esélyesebbnek előbbit tartják.) A voksolás az ülés lezárása után az Akadémia e-választási rendszerében zajlik. A 24 órás szavazás eredményét kedden délután hirdetik ki.

Az akadémiai szavazások eredményét várhatóan szerdán délután hirdetik ki, majd az új elnök és Lovász László leköszönő elnök beszéde, illetve az új vezetők online sajtótájékoztatója következik.

Az MTA több akadémikusa is az aggályait fejezte ki, hogy "távjelenlétben" kell új elnökséget választaniuk. A Qubit cikke szerint egyebek mellett attól félnek, hogy egy így választott akadémiai elnök legitimitása később esetleg támadhatóvá válhat. Az MTA köztestületi tagjaiból alakult Stádium 28 kör szerint „a távjelenléten alapuló közgyűlés a tisztújítás lebonyolítására nem alkalmas” és akadnak olyanok is, akik szerint az online szavazás jogilag is támadható.

Freund Tamás elnökjelöltsége megosztotta a hazai tudóstársadalmat. Freund jelezte ugyan, hogy nem tudja garantálni, hogy elnökké választása esetén jelentősen tudná javítani az MTA és a magyar kormány utóbbi két évben megromlott kapcsolatát, de a Mandinernek egy interjúban arról is beszélt, hogy szerinte az MTA „nem mindenben volt jó gazdája a kutatóhálózatnak, nem érvényesült megfelelően a teljesítményalapú forráselosztás”.

Emellett ismét aggályait fejezte ki a kormányt kritizáló, és szerinte gyakran rosszul teljesítő magyarországi társadalomtudósok egy részével szemben. Azt mondta, hogy "a teljesítményük tényleges nemzetközi mércével mérve elégtelen, pusztán a kormánykritika álarca mögé bújva tudnak érvényesülni.

Nem ritka, hogy egy-egy gyengén teljesítő társadalomtudós publikációját neves nemzetközi folyóiratok szakmai okokból nem fogadnák be, némi kormánykritikába csomagolva viszont tárt karokkal várják – mondta.

Freund mondataira Ferge Zsuzsa, az MTA rendes tagja, az ELTE emeritus professzora és Szelényi Iván, az MTA és az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Yale Egyetem emeritus professzora reagált és arra kérték a kutatót, hogy nevezze meg azokat a neves nemzetközi folyóiratokat és az ott megjelent tanulmányokat, melyek az ő ítélete szerint nem érdemeltek publikációt.

Freund Tamás nem először szállt bele a társadalomtudósokba, egy Orbán Viktornak írt kiszivárgott levelében arról írt, hogy "a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalomtudományi kutatócsoportok, intézetek munkatársai – akiktől szerettünk volna megszabadulni –, itt fognak maradni a nyakunkon, külföldön a kutyának sem kellenek, ha intézetük megszűnik, egyetemi állásaikon akkor is túl fognak élni, és onnan tovább mételyezik a közéletet és a fiatalságot."

Freund kijelentései ellen nyílt levélben tiltakozik 66 magyar tudós.