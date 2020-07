Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti a 747-es típusra, melynek 2022-ben végleg leállíthatják a gyártását.","shortLead":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti...","id":"20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a38dc3-b88e-4a0e-85e8-1f01720eb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","timestamp":"2020. július. 06. 10:03","title":"50 év után leállíthatja a Boeing a 747-es, Jumbo Jet repülőgépek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","shortLead":"A Publicus kutatásában megkérdezett többsége szerint ősszel jöhet a koronavírus-járvány második hulláma.","id":"20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba6f42c-1343-410c-a93f-4f1682a79cc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_koronavirus_anyagi_Publicus","timestamp":"2020. július. 06. 07:47","title":"A koronavírus anyagilag is megviselte a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","shortLead":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","id":"20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b91599-fbd3-4dec-a296-902b251524f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","timestamp":"2020. július. 05. 17:20","title":"Olaszországban kényszerkezelést vezethetnek be a karantént megszegőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat, valamint egy méteres távolságot kell tartani másoktól.","shortLead":"Ismét óvintézkedéseket vezetnek be Felső-Ausztriában: keddtől a hivatalokban szájmaszkot kell viselni, kerülni kell...","id":"20200706_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f288b7-d68c-4bf4-bbb5-fe63e9fc9e14","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 18:52","title":"Újra szigorítanak Ausztriában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","shortLead":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","id":"20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506149b-31d8-42dd-a2c1-7f4702bb0850","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","timestamp":"2020. július. 06. 10:54","title":"Kamupártokat vezető házaspár ellen emeltek vádat Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","shortLead":"Elon Musk beszólásaként indult, mostanra konkrét ruhadarab lett az autógyártó oldalán.","id":"20200706_A_Tesla_forronadragja_short","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54d57ca-10b9-4188-a800-3b54a09da670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62e30f3-b589-4416-ae87-fcbfb4e84003","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_A_Tesla_forronadragja_short","timestamp":"2020. július. 06. 09:23","title":"A nyár slágere lett a Tesla forrónadrágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség eleve felfüggesztett börtönbüntetést kért a pedofil felvételekkel lebukó volt diplomatára, arra az esetre, ha beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.","shortLead":"Az ügyészség eleve felfüggesztett börtönbüntetést kért a pedofil felvételekkel lebukó volt diplomatára, arra az esetre...","id":"20200706_kaleta_gabor_pedofil_itelet_fovarosi_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7fd3d3-2726-4f8a-b4ec-acebde16a882","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kaleta_gabor_pedofil_itelet_fovarosi_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 06. 15:32","title":"Az ügyészség elfogadta az ítéletet, nem megy börtönbe Kaleta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]