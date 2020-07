Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell vonulniuk, amit csak negatív PCR-teszttel lehet két hétnél korábban elhagyni.","shortLead":"Szerda 0 órától szigorodnak a belépés feltételei, a fertőzött országokból érkezőknek alapesetben karanténba kell...","id":"20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f195964a-fad3-41b8-8927-6c19421a3fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3debd7e2-c3b5-416b-b72a-36593a0993b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Gulyas_kormany_dontes_koronavirus_hatar","timestamp":"2020. július. 12. 11:15","title":"Gulyás: Ismét karanténba kell vonulni a fertőzött országokból érkező magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók feltételezései szerint az állatok ennek alapján ismerik fel egymást. Az akár harminc állatot is magában foglaló csordákban tudják, melyik zsiráf az, aki csak odatévedt közéjük.","shortLead":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók...","id":"202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c087f57-e1e6-43b1-8399-a8595047bb9e","keywords":null,"link":"/360/202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"Mire jók a zsiráfok foltjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","shortLead":"A fejlesztők manapság már nem a hagyományos 0–100-on akarnak már nagyot alkotni, itt már a 0–300 a mérce.","id":"20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d181a4f-bd01-4064-a980-f34a3e84b6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fa027-b1ff-4eb0-8ea9-f01672fbedb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Nem_lesz_gyorsabb_utcai_auto_0300_kmhn_mint_az_uj_Lotus","timestamp":"2020. július. 13. 14:51","title":"Nem lesz gyorsabb utcai autó, mint az új Lotus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eheti főnyeremény több mint másfél milliárd forint volt. ","shortLead":"Az eheti főnyeremény több mint másfél milliárd forint volt. ","id":"20200711_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43466bd-a5b5-4c70-affc-0e33010c6605","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. július. 11. 20:02","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","shortLead":"A Ferencváros egykori labdarúgója 77 éves volt.","id":"20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5699574f-b456-41ec-bf29-b5bc81a653d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8336a9-648c-4533-bd00-6635778e7950","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Meghalt_Szucs_Lajos","timestamp":"2020. július. 12. 12:17","title":"Meghalt Szűcs Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz egy közpénzből is készülő sorozatot – ellenkezőleg, „sugárzás biztosításával” és a költségek egy részének átvállalásával járul hozzá annak létrejöttéhez.","shortLead":"Mészárosné Kelemen Beatrix nemrég gründolt, de máris nagyon sikeres médiavállalkozása nem üzleti érdekből sugároz...","id":"20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369586-4338-473c-be36-16927c46c38a","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Meszaros_Beatrix_TVje_tarsadalmi_felelossegvallalasbol_sugaroz_allami_finanszirozasu_sorozatot","timestamp":"2020. július. 13. 13:47","title":"Mészáros Beatrix tv-je „társadalmi felelősségvállalásból” sugároz állami finanszírozású sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]