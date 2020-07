Az EU-s hitelfelvételi mentőcsomagról vitázott kedden a magyar országgyűlés, amelyen Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő is felszólalt. Az Index cikke szerint ezt követően a KDNP-s Soltész Miklós szót kért és azt mondta, hogy amikor Deutsch arról beszélt, hogy a Jobbik zsidó képviselők listázását kérte, amitől ettől Karácsony Gergely sem határolódott el, akkor a jobbikos Nunkovics Tibor

teljesen egyértelmű szólást, illetve jelet tett, majd felmutatott az emelvényen beszélő Deutsch Tamásra, őt is a zsidóságával vállalva. Többen látták, ezt, amit ön mondott".

Az elnöklő Latorcai János súlyosnak nevezte a jobbikos képviselő kijelentését, amelyet szerinte a Ház meg fog vizsgálni.

Nunkovics is szót kért és azt mondta, elismeri, hogy bekiabált Deutsch felszólalása közben, amiért elnézést kér, de annak tartalma viszont semmilyen összefüggésben nincs azzal, amit állítanak, és ezt majd a jegyzőkönyv bizonyítani is fogja.

A Jobbik ezzel kapcsolatban kiadott egy közleményt is, abban Nunkovics azt állítja, nem tett antiszemita kijelentést.

Amit én mutattam, az nem volt más, mint Deutsch Tamás általam vélelmezett drogfogyasztási szokásaira utaló jel. Szó szerint azt mondtam: Biztosan púderes maradt az orra!.

Nunkovics szerint ezt a képviselőtársai is hallották, és ők is meg tudják erősíteni, hogy mi is hangzott el az ülésteremben.