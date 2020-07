Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","shortLead":"Az Anna and the Barbies is megérezte a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a tartalékait éli fel a zenekar.","id":"20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f36504-22bf-49c3-97db-8989cdc17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d29f9c-8a70-43a2-9cde-87f4949f1a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Pasztor_Anna_futballmerkozes_koncert","timestamp":"2020. július. 13. 13:02","title":"Pásztor Anna: Igazságtalan, hogy koncertet nem lehet rendezni ott, ahol futballmérkőzést igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat – közölte a Pest Megyei Főügyészség.","shortLead":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik...","id":"20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdad2623-94f3-4544-9158-cc8ed00f08ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","timestamp":"2020. július. 14. 11:52","title":"Vádat emeltek négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés után csak 2-3 hónapig védenek a megjelenő antitestek egy friss kutatás szerint. Ha valóban ez a helyzet, akkor egy védőoltás sem hoz ki többet a szervezetből.","shortLead":"A fertőzés után csak 2-3 hónapig védenek a megjelenő antitestek egy friss kutatás szerint. Ha valóban ez a helyzet...","id":"20200713_koronavirus_immunitas_ujrafertozodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e9c2b3-b8ff-473a-9ccd-c5f52930261f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_immunitas_ujrafertozodes","timestamp":"2020. július. 13. 14:30","title":"Csak pár hónapig védhet a koronavírus elleni vakcina, ha elkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak...","id":"20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97da9222-229b-4e53-b19f-0aba05cdddda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 10:42","title":"A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","id":"20200713_Leopard_ugras_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f421ccb-b665-46d3-9efc-644834cdc508","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Leopard_ugras_video","timestamp":"2020. július. 13. 13:27","title":"Készült egy zseniális videó arról, ijedtében milyen magasra ugrik egy leopárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","shortLead":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","id":"20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1337509-49a9-4371-8e86-8fbf86baef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","timestamp":"2020. július. 14. 05:30","title":"Aprópénzre nyomtatják az ápolókat, így tiszteleg előttük az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]