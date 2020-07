Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","shortLead":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","id":"20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111c9d54-e5b1-4af6-8c83-df7818f16030","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","timestamp":"2020. július. 15. 08:33","title":"Elkészült az új arcmaszk: tölthető, és könnyebb benne lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","shortLead":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","id":"20200713_szerbia_koronavirus_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25368546-3679-48b6-8ea8-f4c6f8890964","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_szerbia_koronavirus_mav","timestamp":"2020. július. 13. 16:38","title":"A vírushelyzet miatt szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen kiderüljön, legyőzi-e a koronavírust. A tömeges tesztelés fázisa a vakcinafejlesztés egyik utolsó állomása, és csak olyan szer juthat el ebbe a fázisba, amely korábban minden próbán jónak bizonyult.","shortLead":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen...","id":"20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949c100-301c-4b7f-8dbc-9bf1a5a3a5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. július. 15. 13:08","title":"Ha ez sikeres, megvan a koronavírus elleni védőoltás: az utolsó tesztnél jár egy ígéretes vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről címe között. Ulickaja tud erről, azt mondta, a filmnek és a könyvnek a lényeget tekintve sok köze van egymáshoz.","shortLead":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas...","id":"202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9164f82e-7df8-4932-8880-1271fe861ed3","keywords":null,"link":"/360/202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","timestamp":"2020. július. 13. 17:00","title":"Ulickaja a lélek testéről írt, könyvét a Testről és lélekről főszereplője fordította ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","shortLead":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","id":"20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c94b04-2998-465e-8c77-b9ea9f19836d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","timestamp":"2020. július. 14. 13:58","title":"Nyomoznak a tüntető ellen, aki egy rendőr felé rúgott egy labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]