Döntött a kormány: elmarad a tűzijáték augusztus 20-án – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Később, ha lehet, megtartják, de augusztus 20-án biztos, hogy nem lesz tűzijáték és Szent István-napi ünnepségsorozat – magyarázta Gulyás Gergely.

A lefújást a miniszter a járványügyi helyzettel indokolta: úgy látják, a vírus a nagy tömegben terjed igazán.

A bejelentésre a közösségi oldalán reagált Karácsony Gergely főpolgármester, aki régóta azt javasolta, hogy idén ne legyen tűzijáték Budapesten.

Örülök, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra, és idén elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Duna-parton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat.

Idén több ünnep is rendhagyóan alakult, számos szokásunkat kellett felfüggesztenünk egy időre, de hiszem, hogy volt és van is értelme ezeknek a lemondásoknak. Hiszen ennek is köszönhető, hogy hétköznapjaink most – az előírások szigorú betartása mellett – már egy kicsit hasonlítanak a járvány előtti életünkre. Ezt kell megvédenünk közösen, óvva magunk és egymás egészségét” – írta.