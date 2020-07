Több mint 13,5 millióan fertőződtek meg, és csaknem 600 ezer beteg halálát okozta a 2019 végén kitört koronavírus-járvány világszerte. A pandémia felbecsülhetetlen gazdasági károkat okozott annak ellenére, hogy a járvány csillapodásával mind több országban elkezdték enyhíteni a korlátozásokat. (Igaz, több helyen már ismét szigorításokat vezettek be.) Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Ezt tudósítjuk.

A tájékoztató elején ismertették a szerdai kormányülésen született döntéseket.

Gulyás azt mondta, áttekintették a járványügyi helyzetet. Vasárnap ismertették a beutazási tilalmakat és korlátozásokat, ezt áttekintették. A kormány most arról döntött, hogy országokon belül is megkülönböztethetnek területeket, erről ITT írtunk.

Tűzijáték

Ennek egyelőre csak a lehetőségét teremtették meg, de még nem éltek vele. Azonban fognak. A magyar helyzetről azt mondta, csökken az aktív esetek száma, a legbiztonságosabb ország vagyunk a térségben. „A védekezés sikeréhez a szabályok fenntartása és betartása szükséges” – mondta, a maszkviselést emelte ki, illetve az 500 főnél nagyobb zenés-táncos rendezvények nem engedését.

Bejelentette: elmarad az augusztus 20-i tűzijáték.

Ekkorra a kormány három napos Szent István napi ünnepségsorozatot tervezett, de a járványügyi helyzet miatt, valamint amiatt, hogy úgy látják, a vírus a nagy tömegben terjed igazán, ezt nem tartják meg. Gulyás azt mondta, ha a helyzet úgy hozza, máskor megtartják, de augusztus 20-án biztosan nem. Egyedül az ekkor szokásos tisztavatást tartják meg. Miért döntött így a kormány? Gulyás újságírói kérdésre azt mondta, május óta folyamatosan csökken a fertőzések száma, tehát az intézkedések beváltak. „Ha valami jó, azon ne változtassunk. Ne kockáztassunk” – mondta. De sajnálják, hogy elmarad a tűzijáték. Egyébként az Operatív Törzs és az országos tisztifőorvos, Müller Cecília is ezt javasolta.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy augusztus 15-e után lehet-e már 500 főnél nagyobb zenés rendezvényeket tartani, feltehetően a július végi kormányülésen fognak dönteni, figyelembe véve az akkori adatokat. Annak a lehetőségét vizsgálják, hogyan lehet segíteni a zenészeken. Ugyanis ők már koncerteznének, miután focimeccseket már lehet tartani.

Az ATV kérdésére, hogy koncertezni miért nem lehet, ha meccsekre lehet menni, azt mondta Gulyás, a nagy különbség az alkoholfogyasztás – előbbi helyeken az emberek isznak. Újságírói kérdésre Gulyás elmondta azt is, a gólyatáborok esetében is július végén döntenek, ha azok 500 fő felettiek lesznek, ugyanis zenés-táncos rendezvénynek minősülnek azok is.

EU-s csúcs

Uniós csúcs lesz a hét második felében, itt vitatják meg majd a következő, hétéves uniós költségvetést, valamint az uniós hitelfelvétel lehetőségét is. Több uniós állam jogállam kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását, azonban Magyarország és Orbán Viktor belengette, ha így lesz, vétózhat is. Gulyás most azt mondta:

nem biztos, hogy eredményes lesz az uniós csúcs.

Antiszemita-botrány volt a héten a parlamentben, miközben Deutsch Tamás EP-képviselő felszólalt, Nunkovics Tibor állítólag antiszemita megjegyzést tett. A jobbikos politikus szerint nem, kábítószerrel kapcsolatos megjegyzéseket tett. Gulyás szerint ki fogják vizsgálni a Házban, hogy mi történt pontosan.