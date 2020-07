Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","shortLead":"A pontversenyt vezető Mercedes-pilóta a Magyar Nagydíj előtt hazautazott Monacóba.","id":"20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779f4279-6bee-47a0-a695-7a2832012abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f4bc72-da7e-4d3e-a175-d8b8a20011ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Hungaroring_elotti_koronavirus_teszteleserol_posztolt_fotot_Bottas","timestamp":"2020. július. 16. 12:08","title":"A Magyar Nagydíj előtti koronavírus-teszteléséről posztolt Bottas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában jelentkezett: 2020 első felében közel egyharmadával nőtt a támadások száma a G Data kiberbiztonsági cég adatai szerint. Az otthoni gépeket sokkal nagyobb erővel támadják.","shortLead":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában...","id":"20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457a769d-712b-4d71-ad93-e7615aba75da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","timestamp":"2020. július. 14. 21:03","title":"Bedurrantak a számítógépes vírusok, főleg az otthoni gépeket támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea22b7-79f7-42fd-868e-8503a6f81a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudott megállapodni a Magyar Posta és a szakszervezetek az idei béremelésről. A cég csak egy egyszeri kifizetést ajánlott, az érdekképviseletek szerint ez viszont elfogadhatatlan.","shortLead":"Nem tudott megállapodni a Magyar Posta és a szakszervezetek az idei béremelésről. A cég csak egy egyszeri kifizetést...","id":"20200714_posta_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ea22b7-79f7-42fd-868e-8503a6f81a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd238c-c7e7-474a-b4ed-c9c68574d10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_posta_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 20:12","title":"Tüntetni fognak a postások szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza a beszállítókat. Van olyan cég, ahonnan 3-400 dolgozót is elküldhetnek.","shortLead":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza...","id":"20200715_autogyartas_beszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d59de8-d171-4e43-8c01-273e92f79adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_autogyartas_beszallito","timestamp":"2020. július. 15. 12:41","title":"Akár 15 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az autógyártók leállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfa88d4-3cb9-4b14-af12-1f7db6228dc5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200715_Marabu_FekNyuz_Erdekek_es_rokonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bfa88d4-3cb9-4b14-af12-1f7db6228dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5d2db5-8b39-46e2-9490-5e4596e973d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Marabu_FekNyuz_Erdekek_es_rokonok","timestamp":"2020. július. 15. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Érdekek és rokonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","shortLead":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","id":"20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091b0d1-a204-4952-82c7-8513ee4f864a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","timestamp":"2020. július. 16. 17:47","title":"Hiába rúgta ki minisztereit a kormányfő, a tüntetések folytatódnak Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]