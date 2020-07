Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bicskei telkén dolgozó férfi felhúzta magát egy motoroson, a vége az lett, hogy ittasan nekihajtott. Az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását.","shortLead":"A bicskei telkén dolgozó férfi felhúzta magát egy motoroson, a vége az lett, hogy ittasan nekihajtott. Az ügyészség...","id":"20200715_letartoztatas_bicske_motoros_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968bca1e-9479-402e-9ced-2b719bf39877","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_letartoztatas_bicske_motoros_gazolas","timestamp":"2020. július. 15. 17:18","title":"Letartóztattak egy férfit, aki szándékosan elütött egy motorost Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg beletett. Igaz, sose volt igazi alap, inkább csak annak felcímkézett zárolások. És sose volt gazdaságvédelmi, legfeljebb annyira, amennyire bármilyen, bármire elköltött forint védi a gazdaságot.","shortLead":"Elfogyott a válságkezelésre viharos gyorsasággal félretett keret, legalábbis az a pénz, amit a kormány eredetileg...","id":"20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba038933-f39d-403f-991f-f6b2ee5342fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_A_kormany_nagy_buveszmutatvanya_a_gazdasagvedelmi_alap","timestamp":"2020. július. 16. 06:30","title":"A kormány nagy bűvészmutatványa: a „gazdaságvédelmi” „alap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte nem hónapokban érdemes számolni.","shortLead":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte...","id":"20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec28f8bf-ad30-47db-a558-bbadb8be4b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_tiktok_betiltasa_usa_kina_bytedance","timestamp":"2020. július. 16. 15:08","title":"Heteken belül betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13494017-6c81-41ee-9bad-5bf8dd193fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 81 éves énekesnő mostanában nemigen hallatott magáról, most az egyik gigaslágerét dolgozta fel a norvég sztár DJ.","shortLead":"A 81 éves énekesnő mostanában nemigen hallatott magáról, most az egyik gigaslágerét dolgozta fel a norvég sztár DJ.","id":"20200717_Tina_Turner_Kygo_videoklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13494017-6c81-41ee-9bad-5bf8dd193fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a0933-492e-4317-abd0-392640406087","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Tina_Turner_Kygo_videoklip","timestamp":"2020. július. 17. 11:26","title":"Zseniális feldolgozást kapott Tina Turner dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. július. 16. 07:30","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","shortLead":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","id":"20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6e3d4-f916-46d0-9592-7f97586c20cc","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. július. 15. 13:44","title":"Gin gyártásába fogott II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont, amely alapján elkezdődött a gondolkodás arról, mi legyen az Airbnb-ágazattal.","shortLead":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont...","id":"202029_kiszallas_vagy_beszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b4bf82-a863-4b71-b543-9c1091386f31","keywords":null,"link":"/360/202029_kiszallas_vagy_beszallas","timestamp":"2020. július. 17. 09:45","title":"Ahány ház, annyi Airbnb – szabályozási ötletek az önkormányzatoktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]