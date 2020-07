Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","shortLead":"Egy férfi késsel felfegyverkezve rabolt ki egy élelmiszerboltot Pécsen. A rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt.","id":"20200717_rablas_pecs_kes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea46c6e-a6c0-41dc-ab01-e15f56c48ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88035762-020d-4f41-ad30-68a95d7716a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_rablas_pecs_kes","timestamp":"2020. július. 17. 20:35","title":"Késsel raboltak ki egy belvárosi boltot Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Virális tartalom című könyvben olyan kifejezések is szerepelnek, mint az aperitif törzs vagy a maradjotthonka.","shortLead":"A Virális tartalom című könyvben olyan kifejezések is szerepelnek, mint az aperitif törzs vagy a maradjotthonka.","id":"20200716_szotar_karanten_szavak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bd98b-b9ab-49a4-ae61-b5ba34647b1f","keywords":null,"link":"/elet/20200716_szotar_karanten_szavak","timestamp":"2020. július. 16. 21:13","title":"Tudja, ki a kenyérszűz és, ki a fotelvirológus? - szótár jelent meg a karanténhoz köthető új szavakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"Gyenis Ágnes, Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják az Airbnb-típusú ingatlankiadást.","shortLead":"A miniszterelnök veje éppen akkor szállna be – nem is kicsiben – a belvárosi lakásbizniszbe, amikor megszigorítják...","id":"20200715_Tiborcz_airbnb_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0b44ae-6958-4075-befc-d95afdf4a362","keywords":null,"link":"/360/20200715_Tiborcz_airbnb_","timestamp":"2020. július. 17. 11:00","title":"Tiborcz Istvánt is érdekli az Airbnb-biznisz, de még nagyobbat kaszálhat a rozsdaövezeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","id":"20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07010149-7438-426b-a7d1-db8a49c61d45","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. július. 18. 08:56","title":"Maruzsa Zoltán: Szombatonként és érettségi előtt maradhatna a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került be a programba a héten tragikus hirtelenséggel elhunyt Bogdán László faluja, Cserdi is.","shortLead":"Két körben eddig 67 település került fel az állam felzárkóztató programjának tervezett 300-as listára, épp most került...","id":"20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3286b-f2c1-4b85-815b-780bad8651d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b62f5-b6e0-433e-b14b-a1b17f0f9e73","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Beer_Miklos_is_elesitheti_a_romaprogramot_Cserdiben_bizonytalansag_johet","timestamp":"2020. július. 18. 07:00","title":"Beer Miklós is bekapcsolódott a romaprogramba, amely Cserdin is próbál segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","shortLead":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","id":"20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f0370-d506-4883-99a6-1bade3075efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","timestamp":"2020. július. 17. 17:49","title":"Uniós vizsgálat indulhat a Wirecard ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]